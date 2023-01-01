防疫險理賠 4月可望終結

產險業防疫雙險理賠已突破2,000億元，2023年4月可望終結，甚至可望因政策提前調整傳染病分類減輕理賠壓力，加上美國升息接近尾聲，金融業養券利多可望顯現，升息擴大利息淨收益延續，去年淨值下滑危機在2023可望回穩，市場回穩有利銀行財管業務，金融業2023年將是營運回升的一年。

第一金投顧董事長陳奕光指出，展望2023年，金融股首先從債券殖利率來看，升息觸發的債券風暴在2022年結束，金融業會有養券利多，因為利率穩定到循環高點後，因升息趨緩，利率上升不會那麼強，升息後利差擴大的養券利多可望顯現。

還有防疫保單4月到期，還可能提前因傳染病分類調整減輕理賠金額，少了這塊利空，整體來看2023年金融基本面一定更好。

投顧業者指出，股市與債市2023年有好轉跡象，金融股淨值減損疑慮減輕，營運風險也會降低。在銀行部分，預期淨利息收益持續上揚，隨金融市場回穩，財富管理手續費收入也將好轉。