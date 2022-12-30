建築業成選輸戰犯？ 建商公會楊玉全：心寒！國家隊集體霸凌

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全對政府在總體經濟不佳、市場景氣低迷的情況下，還要強推《平均地權條例》，只有一句話：心寒！他認為，這次政府強行修法要讓高爭議性政策通過，就是「抓戰犯」。

楊玉全說，這次政府用政治手法處理產業問題，就是「抓戰犯」，這次《平均地權條例》修法草案具高度爭議，像是私法人購屋採許可制措施若上路，對豪宅預售案將造成極大衝擊，試問先前已預售的豪宅、接下來若沒有政府核准、要怎麼過戶？

楊玉全指出，房地合一税從2016年開徵，截至今年11月為止，政府總共收了1,124億元，扣除10%中央統籌分配款後，還有餘額1,012億元，但這些稅收卻全部挹注長照基金，「那年輕人的社會住宅呢」。

他強調，政府是否也應該把稅收拿來照顧年輕人的租屋、購屋需求也能進一步收到平衡高房價的問題，而不是只拿一個國內產業還有它的員工當作選輸祭旗的對象。

楊玉全表示，建築業面臨缺工問題已經僵了四年多了，但政府束手無策，還要央行與金管會組成國家隊連手砍斷中小型建商資金鏈，賣不出去的房子還要課徵囤房稅；除升息外，配合各項政策要求造成的成本愈疊越高，政府標售土地又屢創新高。

他指出，在這樣艱困的經營環境下，建築業在銀行的逾放比只有0.05%，相較之下，國銀整體貸款同期約0.16%，呆帳比率遠高於建築業，但是再怎麼良好體質的產業，也禁不起這樣的集體霸凌。

楊玉全說，一個健康的人，被政府踹成重傷，還被嫌說行動不良，所以要來「健全」他，這種缺乏溫度的施政方式，簡直比漫漫冬夜還冷！

楊玉全認為，政府對於因為成本推高的房價，完全視若無睹，一刀切認為是炒房帶動，如果平均地權條例修法藉由把私法人趕出市場、員工與公司連坐處罰、重罰5000萬元、用獎金讓檢舉滿天飛，弄到不動產市場糾紛不斷下，房價還是下不來，政府有那個官員願意負責？

楊玉全呼籲，政府不要一直用錯誤的手段，將中小建商鏟除、數以萬計從業人員因此失業，只有造就財團型的建商寡佔市場，反而讓消費者減少選擇機會。