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沒有最高只有更高！宣告利率震撼彈 台壽美元利率升至3.8%
沒有最高，只有更高。繼中國人壽本(12)月1日未演先轟動，以宣告利率3.6%的美躉新商品搶市之後，台灣人壽迎接新年大手筆嘉惠保戶，全面調升129張美元保單宣告利率0.15至0.35個百分點，轟動武林，調後保障型衝至3.8%、被視為儲蓄型的美躉也有3.65%。
新台幣部分，則是維持宣告利率不變。
反映美國聯準會持續升息，台灣人壽決定，明年1月1日調升103張停售的美元利變保單，宣告利率調幅0.15個百分點；26張現售美元保單，則是調升0.35個百分點，以反映現售商品的新保費可以隨著新錢新投入而創造更告的報酬率。
其中，被視為儲蓄型的美躉現售商品，吉美富美元利變終身，本次調升後，宣告利率上衝至3.65%，高居業界美躉宣告利率第一。
保障型商品部分，美鑫傳家美元利變終身、超美利美元利變終身，本次調升後，宣告利率都上衝至3.8%，更是業界利變保單最高，反映台灣人壽響應金管會政策，力推保障型商品的初衷。
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