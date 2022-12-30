因應綠天鵝危機風暴 央行今宣布五大類政策措施

中央銀行今（30）日宣布因應氣候變遷策略方案，發布「中央銀行因應氣候變遷策略方案」，訂定兩大政策目標及三大核心策略，據以發展央行因應氣候變遷之政策架構，且逐步推動五大類政策措施，未來並將持續滾動檢討及調整，以及與金管會在氣候議題監理合作，共同協助推動我國永續發展。

兩大政策包括：第一，強化經濟金融體系因應氣候變遷風險韌性；第二，協助經濟體系順利轉型至永續綠色經濟。

三大核心策略包括：第一，協助發展綠色永續投融資環境；第二，積極建構央行對氣候議題專業能力；第三，央行營運與外匯存底管理運用，納入氣候風險考量。

五大類政策措施中，包括：第一，將天候因素納入預測模型，建立產業別氣候變遷相關總體模型，深入了解相關風險對經濟金融影響；第二，將銀行辦理永續金融績效，納入央行公開市場操作指標；將銀行發行之永續發展金融債券，列入本行小規模附買回測試操作標的；將銀行辦理永續金融績效，作為受理轉存款續存參考指標。

第三，研究因應氣候變遷風險總體審慎工具，包括委託專家學者進行金融業氣候變遷風險總體壓力測試之研究。

第四，將把綠色債券納入外匯存底管理運用考量；第五，積極參與國際交流，央行官員指出，近年持續與SEACEN和NGFS合作舉辦之氣候變遷議 題相關研討活動，也與國際間主要央行建立雙邊視訊會議機制，

央行指出，近年來，氣候變遷引發之極端氣候事件造成龐大經濟損失，促使國際社會逐步採行低碳轉型措施，惟轉型過程可能帶來產業營運挑戰，推升綠色通膨（greenflation）壓力，並增加金融部門風險，影響金融穩定。對此，主要國家央行及金融監理機關積極評估氣候變遷風險對經濟金融之衝擊，逐步將其納入審慎監理範疇，並研究該等風險對貨幣政策有效性之影響與因應措施。

我國政府於2018年12月通過「臺灣永續發展目標（T-SDGs）」，積極投入永續發展工作，且於上（2021）年4月宣示2050年淨零轉型目標，本（2022）年3月進一步發布「2050淨零排放路徑」，制定推動具體行動計畫，以落實長期淨零轉型目標。

為順應國際發展趨勢，並配合我國政府2050年淨零轉型規畫，央行參酌國際間央行因應氣候變遷議題之經驗與做法，發布「中央銀行因應氣候變遷策略方案」，訂定兩大政策目標及三大核心策略，據以發展央行因應氣候變遷之政策架構，且逐步推動五大類政策措施，未來並將持續滾動檢討及調整。