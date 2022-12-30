快訊

湖濱第一排被冰封！加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

談民進黨敗選後檢討 日本學者小笠原提4錯誤：慰留蘇貞昌是失敗決定

因應綠天鵝危機風暴 央行今宣布五大類政策措施

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中央銀行今（30）日宣布因應氣候變遷策略方案，發布「中央銀行因應氣候變遷策略方案」。路透
中央銀行今（30）日宣布因應氣候變遷策略方案，發布「中央銀行因應氣候變遷策略方案」。路透

中央銀行今（30）日宣布因應氣候變遷策略方案，發布「中央銀行因應氣候變遷策略方案」，訂定兩大政策目標及三大核心策略，據以發展央行因應氣候變遷之政策架構，且逐步推動五大類政策措施，未來並將持續滾動檢討及調整，以及與金管會在氣候議題監理合作，共同協助推動我國永續發展。

兩大政策包括：第一，強化經濟金融體系因應氣候變遷風險韌性；第二，協助經濟體系順利轉型至永續綠色經濟。

三大核心策略包括：第一，協助發展綠色永續投融資環境；第二，積極建構央行對氣候議題專業能力；第三，央行營運與外匯存底管理運用，納入氣候風險考量。

五大類政策措施中，包括：第一，將天候因素納入預測模型，建立產業別氣候變遷相關總體模型，深入了解相關風險對經濟金融影響；第二，將銀行辦理永續金融績效，納入央行公開市場操作指標；將銀行發行之永續發展金融債券，列入本行小規模附買回測試操作標的；將銀行辦理永續金融績效，作為受理轉存款續存參考指標。

第三，研究因應氣候變遷風險總體審慎工具，包括委託專家學者進行金融業氣候變遷風險總體壓力測試之研究。

第四，將把綠色債券納入外匯存底管理運用考量；第五，積極參與國際交流，央行官員指出，近年持續與SEACEN和NGFS合作舉辦之氣候變遷議 題相關研討活動，也與國際間主要央行建立雙邊視訊會議機制，

央行指出，近年來，氣候變遷引發之極端氣候事件造成龐大經濟損失，促使國際社會逐步採行低碳轉型措施，惟轉型過程可能帶來產業營運挑戰，推升綠色通膨（greenflation）壓力，並增加金融部門風險，影響金融穩定。對此，主要國家央行及金融監理機關積極評估氣候變遷風險對經濟金融之衝擊，逐步將其納入審慎監理範疇，並研究該等風險對貨幣政策有效性之影響與因應措施。

我國政府於2018年12月通過「臺灣永續發展目標（T-SDGs）」，積極投入永續發展工作，且於上（2021）年4月宣示2050年淨零轉型目標，本（2022）年3月進一步發布「2050淨零排放路徑」，制定推動具體行動計畫，以落實長期淨零轉型目標。

為順應國際發展趨勢，並配合我國政府2050年淨零轉型規畫，央行參酌國際間央行因應氣候變遷議題之經驗與做法，發布「中央銀行因應氣候變遷策略方案」，訂定兩大政策目標及三大核心策略，據以發展央行因應氣候變遷之政策架構，且逐步推動五大類政策措施，未來並將持續滾動檢討及調整。

因應氣候變遷是全球之挑戰，亦是我國政府當前施政重點。央行強調，將審慎因應氣候變遷之衝擊，且透過國際組織汲取經驗，並與金管會在氣候議題監理合作，共同協助推動我國永續發展，期望帶動金融體系積極因應氣候變遷挑戰，確保我國金融穩健發展，經濟永續成長。

中央銀行今（30）日宣布因應氣候變遷策略方案，發布「中央銀行因應氣候變遷策略方案」。資料來源：央行
中央銀行今（30）日宣布因應氣候變遷策略方案，發布「中央銀行因應氣候變遷策略方案」。資料來源：央行

氣候變遷 央行

延伸閱讀

中國高校不再全員核酸篩查 沒疫情學校實體教學

避免先買後付重演雙卡風暴 金管會明年1月強化管理

金管會穩盤措施 陪股民過年

碳權交易所話題熱 環保署、金管會研議

相關新聞

新台幣全年重貶9.83%創25年最大跌幅 專家點出2原因

新台幣匯率今天封關，全年重貶9.83%、創25年來最大跌幅。台新銀行首席外匯策略師陳有忠直言，新台幣今年以來貶勢慘烈，除...

女力當家！富邦投信董事會通過 林欣怡升任總經理

投信業近期女力當家，愈來愈多女性升任董總。富邦金控（2881）旗下子公司富邦投信昨（30）日召開董事會議，會中通過由富邦...

經營權之爭吵不完！龍邦再發千字文 反駁泰山詹家董事抹黑

泰山公司派與市場派持續互嘴，泰山董事詹皓鈞連續發出公開信，影射龍邦母公司、國寶集團總朱國榮宛如「股市大圈仔」，龍邦今天再...

因應綠天鵝危機風暴 央行今宣布五大類政策措施

中央銀行今（30）日宣布因應氣候變遷策略方案，發布「中央銀行因應氣候變遷策略方案」，訂定兩大政策目標及三大核心策略，據以...

公益彩券合約延遲公告 中信金遭罰5萬元違約金

臺灣證券交易所今(30)日表示，中國信託金控子公司台灣彩券2022年12月27日與中國信託商業銀行簽訂「公益彩券發行委託...

新台幣2022封關 年貶近1成創25年來最大貶幅

2022年匯市今下午封關，新台幣今天終場收在30.708元，以2021年底新台幣匯率封關日的27.69元計算，今年全年累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。