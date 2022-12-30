女力當家！富邦投信董事會通過 林欣怡升任總經理

投信業近期女力當家，愈來愈多女性升任董總。富邦金控（2881）旗下子公司富邦投信昨（30）日召開董事會議，會中通過由富邦投信行銷業務處執行副總林欣怡升任總經理，待呈報主管機關審查核定後生效，林欣怡也是富邦投信歷年第一位女性總經理。原任富邦投信總經理李明州轉任富邦金控財務副總。

原任總經理李明州於富邦金控及子公司服務多年，2016年10月擔任富邦投信總經理，任職六年期間帶領富邦投信管理資產規模大幅成長逾250%，至2022年11月總管理資產已逾新台幣4,400億元。李明州長期致力並落實永續投資理念，任內推出台灣首檔具ESG概念的ETF—富邦台灣公司治理（00692）ETF；2022年發行台灣目前唯一具備ESG概念的綠能ETF—富邦全球ESG綠色電力ETF，為投資人建構多元的ESG投資版圖。此外，精準掌握市場脈動，催生多檔創新且受市場青睞的主題商品，包括帶領業界風潮的台灣首檔越南ETF—富邦越南ETF、國內第一檔鎖定元宇宙主題的ETF―富邦元宇宙ETF等，同時，在其帶領下公司團隊更屢屢獲國內外多項基金大獎肯定。

新任總經理林欣怡自1997年進入基金業界，迄今已逾25年，期間擔任台灣數家大型投信公司主管，累積豐富的資產管理經驗，熟稔台灣金融與資產管理市場之發展。任職富邦投信行銷業務處執行副總期間，負責業務包含基金產品策略發展、業務銷售、媒體行銷以及業務推展策略與計劃，除了對個人及法人進行基金推廣外，並包括全權委託及私募等多元化業務推展、新商品之策略規劃及發行，更帶領團隊強化媒體與數位行銷，讓同仁充分發揮所長，持續拓展區域市場業務。