LINE Bank喜迎18歲成年禮 每月抽Gogoro

配合2023年起，民法成年年齡下修至18歲，年滿18歲民眾可自行申辦銀行帳戶的政策調整，專為數位原生、青年族群打造的LINE Bank，宣布2023年初開放18歲以上本國民眾可自行開立LINE Bank帳戶，廣大青年族群隨時隨地、在LINE上就能開戶，全線上申請，不怕學校附近沒銀行，滿18歲的年輕族群，完成開戶就能輕鬆擁有屬於自己的銀行帳戶。

LINE Bank為青年族群推出最適合的各項金融服務，除了能選超萌角色的簽帳金融卡「快點卡」，國內消費筆筆回饋LINE POINTS 1%、海外回饋筆筆回饋LINE POINTS 2.8%。不用辦信用卡，指定行動支付綁定「快點卡」去四大超商（7-ELEVEN、全家、OK超商、萊爾富）消費能賺點數回饋，最高回饋LINE POINTS 11%(單筆回饋上限10點)。同學、好友間轉帳超方便，行動銀行跨行轉帳免手續費每月88次，推薦同學新開戶還能賺LINE POINTS 100點，推薦越多同學點數賺得越多。

有LINE Bank幫忙，存錢圓夢不再困難，「口袋帳戶」1元零錢就能攢，最高存5萬享有1.5%優惠利率，零存整付「夢想帳戶」一步步為圓夢目標開始儲蓄，最適合量入為出的年輕人，24個月期階梯式加碼後優利最高可達2.02%，存錢為買機車、環島、留學各種夢想做準備。

汽機車強制險從LINE Bank就可線上買，設定到期日「保險鬧鐘」就抽最高LINE POINTS 999點，成功投保再抽現金1萬元，需要時透過LINE官方帳號快速找到保險服務窗口，在LINE Bank APP所有投保都紀錄，線上保單頁面隨時查看，不怕忘記跟哪家保險公司投保，體驗金融自主就在彈指之間。

除了上述優點，LINE Bank於2023年1月初推出全民開戶抽獎活動，2023年3月底前，新戶（所有於活動期間新開戶者）只要在LINE Bank開戶成功，並完成指定任務當中任1種，即享1次Gogoro電動機車（Gogoro VIVA Basic）抽獎機會，最高可享18次抽獎機會，18歲、19歲新戶額外多1次機會，最多高達19次抽獎機會。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「金管會配合民法將成年年齡20歲下修至18歲，不僅代表滿18歲的民眾將是具備完全行為能力的成年人，到銀行開戶也不須法定代理人（父母）同意。從事金融行為的年齡門檻降低，這樣一來，年紀更輕的民眾也享有『金融自主權』，能從更小的年齡開始感受到使用『零接觸』行動支付，以及創新金融科技服務的便利性！」

青年族群LINE Bank新開戶照過來！事前準備這幾項 開戶流程更順利

開立LINE Bank帳戶相當簡單，24小時在LINE上皆可開戶，無須受到空間、時間限制。為了讓開戶流程更加順利，建議事先準備好本人最新身分證及健保卡正本，以及他行臨櫃開立的台幣活存帳號（不包含郵局帳號），再開始LINE Bank線上開戶流程。

上傳證件拍攝照片時，手機與證件建議維持一定距離，避免過近距離拍攝，以確保證件資料清晰、可辨識。另外需特別留意的是，活存帳號需以本人資料開立，而非父母的個人資料，留存的手機號碼也必須與在他行臨櫃開立帳戶時留下的手機號碼一致，避免無法順利通過驗證、完成開戶！ 「全民同享18成年禮」迎接年輕族群 兩種任務完成挑戰抽Gogoro電動機車

和全台民眾一起慶祝、迎接滿18歲成年禮，幫自己完成簡單挑戰，有機會賺到一台Gogoro電動機車。LINE Bank推出優惠活動「全民同享18成年禮」，新戶只要在LINE Bank開戶成功，完成指定任務當中任1種，即享1次Gogoro電動機車（Gogoro VIVA Basic）抽獎機會。

2023年3月底活動截止前，新戶完成開戶及指定任務即可參加抽獎活動！用戶完成任務次數越多，就能拿到越多抽獎機會，一般新戶最多可拿18次抽獎機會，18歲到19歲用戶只要完成開戶就可獲得1次抽獎機會，等於多享有1次抽獎機會。