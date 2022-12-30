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將來銀行2023新年端牛肉 新戶享活儲利率飆3.505％

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

迎接2023年，純網銀「將來銀行」迎合「將將粉」期待，今（29）日宣布令市場驚艷的新年優惠大禮包，無論是開戶、存款、支付均有令人驚艷的優惠。其中最受國人喜愛的活儲，將來銀行從開業起一路調升至3％、3.1％、3.2％！明年起更再接再「利」，給新戶無需解任務、市場極少見的3.5%優惠活儲利率，勢必將再度引發市場討論！

此外，適逢後疫情時代國門解封，對火爆海外旅遊潮推出海外刷卡最高回饋5％優惠，堪稱海外旅遊神卡！再者，喜愛旅遊的將將粉只要透過Agoda將來銀行專屬的訂房網頁最高立折15％優惠，一秒成為旅遊神隊友。對於喜愛「無腦刷」的將將粉，將來銀行更是祭出一般消費筆筆都有1.5％回饋無上限的優惠。

將來銀行內部數據顯示，不少將將粉特別喜愛把將將卡用於美食消費，因此繼全支付後，續擴大電子支付通路，將與icash Pay合作，綁定將將卡後每週五至週日於星巴克、Mister Donut、21風味館、COLD STONE、屋馬燒肉等指定餐飲通路，或是天天至小7門市消費滿額享最高10％回饋，讓消費更easy！

因不少將將粉敲碗期盼將來銀行首創、可自由啟用的「N倍券」再現，2023年起凡透過將來銀行App開戶且完成裝置綁定，即可得3張30天期，額度5萬元的N倍券，啟動後活儲利率將達市場上極罕見3.505％。針對存款實力更強的客戶，將來銀行提供活儲20萬內享優惠利率1.5％、超過20萬享1％無上限的優利方案。為使客戶資金運用自由，將來銀行給客戶每月66次App跨行轉帳、6次跨行提款免手續費。

將來銀行總經理許柏林表示，將來銀行在開業首年贏得不少國人的支持與市場關注，新年度將持續推出更多「安全」、「便利」與「超值」產品與服務，讓數位金融服務更無縫融入民眾生活中，期許將來成為國人心中的最佳金融商品平台，數位時代每個人都應該要有一個將來銀行帳戶。更多詳情，請見將來銀行官網資訊

將來銀行 疫情

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