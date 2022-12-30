元大集團號召志工愛心接力 落實公益關懷、齊力陪伴弱勢

元大集團長期關注弱勢族群，整合各子公司資源，以愛傳遞愛，扶植社區組織與團體，並運用金融服務核心能力協助建構慈善捐助平台，子公司元大期貨攜手元大投信發起「憶起樂齡」活動，號召元大志工送暖到瑞智社會福利基金會及1919食物銀行，透過桌遊、送餐等活動，實際陪伴關懷；元大銀行「捐愛心．送溫馨」捐款平台，持續邀請客戶及卡友小額捐款，齊力成為社福團體的隱形後盾。

元大金控及旗下子公司致力提升高齡友善服務，串聯集團的金融服務網，打造金融業首家失智友善金控，子公司元大期貨暨元大投信從2022年11月開始，號召同仁組成志工團隊，與瑞智社會福利基金會合作，至南港復生教會，陪伴失智長者，送上「元來暖暖包」，內有簡易動腦的桌遊及適合長者簡易運動延遲退化的握力器等器材；元大志工分裝糧食包，送暖1919食物銀行南港據點，把食物親自送到據點長輩手中，以實際行動陪伴長者溫暖過冬。