快訊

中職／Thank you洪總！悍將說了再見 下一站一路向南？

曾被柯罵誰家的狗！民眾黨中評會主委林恕暉退黨： 到了該分手時候

西太后辭世！「從小學老師→龐克教母」連慾望城市凱莉都穿她的婚紗

民法18歲即成年 元富證券深耕金融教育守護投資新手

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新手上路! 元富帶你這YOUNG理財(元富證券/提供)
新手上路! 元富帶你這YOUNG理財(元富證券/提供)

新光金控旗下元富證券長期投入金融教育，近年順應資本市場年輕化趨勢，以及2023年1月1日起民法法定年齡下修至18歲，元富證券表示，投資理財能力需長時間培育，元富樂於擔任陪跑者的角色，讓年輕人在投資理財的道路上持續成長。元富不僅提供豐富多元的金融教育資源，為降低年輕人投資理財的門檻，近期也將推出一系列相關活動，請大家拭目以待。

元富證券特別製作「18歲的陽光」YouTube宣傳影片，闡述成年像早晨的陽光、盛開的花朵，不只是活力奔放，是一種資格，也是獨立；資格是一種身份，獨立是一種能力。年輕人在法定成年日以後就擁有買車、貸款、開戶等資格，但要持續慢慢成長學習積累才擁有能力，才能實現獨立的美好。元富證券官方臉書社群也針對18歲線上開戶的主題規劃一系列投資新手村的貼文，用淺顯易懂的圖文解說通貨膨脹、資產配置等基本概念。因應近來投資詐騙猖獗，特別整理出詐騙話術以供防範。元富證券除了陪伴年輕人穩紮穩打地理財，也竭力守護遠離詐騙陷阱。

此外，年輕人以新手之姿接觸投資市場，面對琳瑯滿目的資訊難免無所適從。為深化年輕人理財教育，元富證券由各分公司安排「新手上路! 元富帶你這YOUNG理財」諮詢服務，協助年輕人解決投資上的疑難雜症。除了參與投資諮詢，大專院校學子或老師也可以申請元富證券「FinTeach校園金融教育贊助活動」，透過投資競賽、金融講座、營隊、線上活動等多樣化的形式共同加入金融教育的推廣，讓理財知識更為普及。也歡迎訂閱、收看元富證券「翻轉學堂YouTube頻道」，藉由專業的投顧分析師、投資專家、財金網紅獲取產業及市場新知。元富證券於校園活動及自媒體經營方面持續紮根，持續為培育聰明理財的年輕人盡一份心力。

元富

延伸閱讀

明年起下修年齡 滿18歲註冊無人機免經法定代理人同意

你理財理你 三不一沒有原則防詐騙

民法18歲成年 牽動六大稅務

要年輕人上戰場？吳怡農：改革目的不是為上戰場

相關新聞

罰怕了？今年金融業挨罰2.5億 達成率跌破9成史上新低

據金管會到2022年12月29日止統計，銀行、證券期貨(含上市櫃公司等)、保險等3大業者總罰鍰金額2億5,270萬元下探...

回應卡友熱情 JCB悠遊聯名卡自動加值明年繼續回饋10%

JCB晶緻等級以上悠遊聯名卡自動加值10%現金回饋活動一直以來皆受到卡友熱烈歡迎，2023年邀請卡友繼續支持，只要當月完...

建商再發聲 楊玉全：政府強推平均地權條例 批集體霸凌、只有兩字形容

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全今（30）日表示，政府在總體經濟不佳、市場景氣低迷的情況下，還要，對政府只有「心...

五大微型保單上架「好好退休平台」 一天保費不到10元

以「銅板價」即可享有基本保障的「微型保險」，近年來人氣急速攀升，截至2022年9月底，投保人數突破150萬人。為了照顧更...

國泰世華頻當機 挨罰1200萬、總座減薪

國泰世華銀行近期多次發生大當機，甚至影響到好市多等收單商家刷卡交易，金管會銀行局昨宣布重罰一二○○萬元，創國銀資訊系統當...

「先買後付」融資寬鬆 金管會擬監管

「先買後付」（ＢＮＰＬ）近年來在國內發展，「信用小白」不需信用卡就可分期消費，引發恐衍生出如同多年前「雙卡風暴」的疑慮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。