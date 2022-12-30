回應卡友熱情 JCB悠遊聯名卡自動加值明年繼續回饋10%

JCB晶緻等級以上悠遊聯名卡自動加值10%現金回饋活動一直以來皆受到卡友熱烈歡迎，2023年邀請卡友繼續支持，只要當月完成登錄，持登錄卡片使用自動加值500員或其倍數，即可獲得10%現金回饋一次，最高回饋50元。

JCB悠遊聯名卡自動加值回饋活動每每推出皆吸引眾多卡友參與，每月限量3萬7,000個名額也都在短時間內登錄完畢，是悠遊卡最受歡迎的卡友活動之一。

為了回應卡友的熱情參與，今年活動繼續進行一整年。持有JCB極緻悠遊聯名卡、JCB晶緻悠遊聯名卡、JCB晶緻悠遊Debit卡的卡友，在活動專屬網頁登錄成功後，即可享有「自動加值10%現金回饋」活動參加資格，持當月登錄成功的卡片於當月使用自動加值500元或其倍數，可獲得10%現金回饋，每卡每月最高回饋50元不累贈，每月限量3萬7,000名。

悠遊卡公司提醒，參加的卡友每月都須完成登錄，取得當月活動參加資格，別忘了在每個月活動開始後盡速完成登錄動作，名額先搶先贏喔。