快訊

中職／Thank you洪總！悍將說了再見 下一站一路向南？

曾被柯罵誰家的狗！民眾黨中評會主委林恕暉退黨： 到了該分手時候

西太后辭世！「從小學老師→龐克教母」連慾望城市凱莉都穿她的婚紗

回應卡友熱情 JCB悠遊聯名卡自動加值明年繼續回饋10%

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
2023JCB自動加值10%回饋。悠遊卡公司提供
2023JCB自動加值10%回饋。悠遊卡公司提供

JCB晶緻等級以上悠遊聯名卡自動加值10%現金回饋活動一直以來皆受到卡友熱烈歡迎，2023年邀請卡友繼續支持，只要當月完成登錄，持登錄卡片使用自動加值500員或其倍數，即可獲得10%現金回饋一次，最高回饋50元。

JCB悠遊聯名卡自動加值回饋活動每每推出皆吸引眾多卡友參與，每月限量3萬7,000個名額也都在短時間內登錄完畢，是悠遊卡最受歡迎的卡友活動之一。

為了回應卡友的熱情參與，今年活動繼續進行一整年。持有JCB極緻悠遊聯名卡、JCB晶緻悠遊聯名卡、JCB晶緻悠遊Debit卡的卡友，在活動專屬網頁登錄成功後，即可享有「自動加值10%現金回饋」活動參加資格，持當月登錄成功的卡片於當月使用自動加值500元或其倍數，可獲得10%現金回饋，每卡每月最高回饋50元不累贈，每月限量3萬7,000名。

悠遊卡公司提醒，參加的卡友每月都須完成登錄，取得當月活動參加資格，別忘了在每個月活動開始後盡速完成登錄動作，名額先搶先贏喔。

聯名卡 悠遊卡

延伸閱讀

第3季住宅價格指數升1.90% 建物交易量縮減

今年第3季全國房價負擔能力指標　負擔率首度超過4成

悠遊卡會過期？他拿16年前卡片還能刷 官網透露真實年限

美債反向ETF 閃金光

相關新聞

罰怕了？今年金融業挨罰2.5億 達成率跌破9成史上新低

據金管會到2022年12月29日止統計，銀行、證券期貨(含上市櫃公司等)、保險等3大業者總罰鍰金額2億5,270萬元下探...

回應卡友熱情 JCB悠遊聯名卡自動加值明年繼續回饋10%

JCB晶緻等級以上悠遊聯名卡自動加值10%現金回饋活動一直以來皆受到卡友熱烈歡迎，2023年邀請卡友繼續支持，只要當月完...

建商再發聲 楊玉全：政府強推平均地權條例 批集體霸凌、只有兩字形容

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全今（30）日表示，政府在總體經濟不佳、市場景氣低迷的情況下，還要，對政府只有「心...

五大微型保單上架「好好退休平台」 一天保費不到10元

以「銅板價」即可享有基本保障的「微型保險」，近年來人氣急速攀升，截至2022年9月底，投保人數突破150萬人。為了照顧更...

國泰世華頻當機 挨罰1200萬、總座減薪

國泰世華銀行近期多次發生大當機，甚至影響到好市多等收單商家刷卡交易，金管會銀行局昨宣布重罰一二○○萬元，創國銀資訊系統當...

「先買後付」融資寬鬆 金管會擬監管

「先買後付」（ＢＮＰＬ）近年來在國內發展，「信用小白」不需信用卡就可分期消費，引發恐衍生出如同多年前「雙卡風暴」的疑慮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。