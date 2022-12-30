國泰證券三度獲Asiamoney頒發「台灣最佳零售經紀商」
根據國際財經媒體亞元雜誌《Asiamoney》最新公布的「2022年券商票選結果」，國泰證券榮獲「台灣最佳零售經紀商」，創下連續三年獲獎佳績。
不僅零售經紀項目，在「機構法人」票選部分，由涵蓋亞洲、歐洲及北美、多達近3,000家機構法人的首席投資官基金經理人及投資分析師等針對各券商進行票選，國泰證券以專業及好口碑，獲得2022「最佳本土券商、最佳銷售服務、最佳企業訪問、最佳交易執行」4項殊榮。
《Asiamoney》於2020年首度將券商票選從機構法人端拓展至Retail零售經紀投資人端，其所舉辦的「亞洲區零售經紀商票選」，今年擴及8個國家／地區，包括越南、馬來西亞、巴基斯坦、台灣等地，各地投資人從「網路與行動交易平台、佣金收費、交易執行速度及客戶服務」四大面向進行評分，國泰證券連續三年皆拿下台灣區最高滿意度及得票數，顯示專業服務深植人心。
國泰證券近年來在數位金融上積極布局，為滿足投資人在投資前中後的「一站式」數位服務旅程，推出創新數位投資服務，如今年推出的台股定期定額日日扣、美股定期定額投資，以及因應國際ESG趨勢與集團永續主軸，推出「國泰證券App永續專區」，使國泰證券用戶數持續成長，2021年突破百萬規模。
在「法人業務」領域，國泰證券舉辦多元化高峰論壇、企業參訪、法人說明會與法人機構交易服務等，並結合ESG相關研究報告，協助機構法人客戶在財務面之餘，能更全方位檢視企業的永續競爭表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言