罰怕了？今年金融業挨罰2.5億 達成率跌破9成史上新低

據金管會到2022年12月29日止統計，銀行、證券期貨(含上市櫃公司等)、保險等3大業者總罰鍰金額2億5,270萬元下探四年新低，更僅達成今年全年預算目標2億9,136億元的86.7%，達成率跌破9成，恐是金管會成立來最低。前一次最低是2011年達成率87.3%。

為何2022年罰鍰驟減？是金融業「變乖」了嗎？金管會認為有三大原因，一、從2019年到2021年連三年罰鍰破3億元，多因理專A錢案而重罰「大家罰怕了」，業者上緊發條，加強內控和法遵，2022年理專A錢案大減、罰鍰自然降低。

二、裁罰措施多元化，除罰鍰外，還有糾正、改善、警告、限制業務、解除董監事經理人等其他措施。如今年銀行局懲處兩家金控「大股東干政」案，除罰鍰外，也採取對經理人減薪或停職。

三、今年較沒有大型弊案，紅單自然減少。據了解，2022年金管會金檢另一家「家族金控」罰單，恐會遞延到2023年首季才會有懲處。

據數據顯示，從2005年至今18年，僅2011年、2018年及今（2022）年這三年實際總罰鍰額均低於當年的預算目標，2011年目標達成率87.3%、2018年99.7%、今年則是86.7%最低。

據金管會統計，若單看金融三業，2022年「罰單王」是銀行業，加計昨天國泰世華ATM當機案，全年被開了20張紅單、罰鍰1億912萬元，與去年同期相較，呈現件數年增7件、罰鍰金額年略減0.34%，等於幾乎與去年持平。

保險業也在昨天一口氣開出六張罰單，合計全年罰單65張、挨罰7,770萬元次之，金額年減32%，主因是今年不如去年有單筆特別高的罰鍰案。

證券期貨投信37張、挨罰2,266萬元，金額也年減4成，因去年檢查局有去查核期貨商、有較多罰鍰，但今年沒有，導致期貨商罰鍰金額年減近7成最高。

若把上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師裁罰等加入，由證期局開出罰單件數最多、但金額則是最低，全年合計達226件、6,588萬元（含證券期貨投信），金額年減24%。

「單一最大罰單王」以銀行業的開發金大股東干政，遭重罰2,000萬元最高，其次是永豐銀勸誘客戶借錢買商品也挨罰1,800萬元次之，顯示金管會今年監理重點放在嚴懲大股東干政和消費者權益保護。

合計三大金融業、及上市櫃公司，今年到12月29日，金管會共開出311件、2億5,270萬元，金額年減19.7%；即便該統計僅到29日止，但離2022年僅剩兩天，就算加罰也有限。