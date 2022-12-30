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今年來科技股基金僅七檔規模增 境內基金由統一奔騰稱冠

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

由聯準會為首的全球央行升息循環貫穿2022年，成為全球股市波動的主軸。貨幣政策緊縮使各國的科技股成為重災區，資金大幅外流。多數科技股基金也在淨值下跌及投資人贖回的雙重壓力下，規模出現萎縮。但熊市逆風中，依然有個別基金表現突出，並獲得投資人青睞，使基金規模不減反增。

根據晨星數據，截至2022年11月，境內外70檔科技股基金中，僅有七檔基金今年來規模逆勢成長，其中有六檔皆為境內基金，顯示本土投信近年發展有成。若以投資區域劃分，會發現七檔基金中，僅有三檔屬於台股基金。但作為少數的台股基金，統一奔騰基金2022年前11個月規模卻增加高達12.86億，帶動基金規模突破70億大關。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，近期市場對於聯準會及通膨的擔憂，已經轉為關注2023年的經濟衰退可能性。根據聯準會先前公布的11月會議記錄，多數官員也認為2023年美國經濟衰退機率達到五成。在景氣衰退的疑慮下，台股大盤預計將持續震盪，但個股表現分化。

面對第1季的電子淡季，陳釧瑤看好新平台發表及蘋果新機規格提升，為相關類股營收帶來助益，包括半導體、散熱、連接器及光學等。綠能及環保產業則在全球減碳趨勢確立的背景下，有望持續成長。近期中國逐步放寬防疫政策，也讓中國解封相關類股有望受惠。

台股 科技股

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