三位獲利破億贏家晉升群益名人堂 2023年度展望會吸引百位投資人到場
群益期貨連續四年舉辦「贏家名人堂」活動，舉辦至今已吸引超過 3,000 人參加活動，下單交易累積群益積點，活動四年期間群益已送出超過千萬積點，客戶可利用積點兌換群益期貨自家的優質課程、顧問服務，以及國內知名財經媒體及資訊平台的相關商品服務，好讓投資人們能提升本身的投資能力。活動舉辦多年以來，已衍生成為一個正向循環的贏家生態圈。而在2022年又誕生三位獲利破億贏家，為群益贏家名人堂再添亮眼成績。
為協助投資人成為市場贏家，面對明年不可測的全球經濟多項變動因素，群益期貨於12月21日舉辦群益贏家名人堂頒獎典禮 暨 2023年度展望會，吸引超過百位投資人到場。由群益期貨首席分析師范振鴻領銜分析2023年全球投資展望，並邀請智能交易生態圈夥伴聚財網、微股力的特別來賓至現場分享克服人性、紀律投資戰法，並且加碼邀請到在群益期貨交易的贏家現身說法。
美國通膨是否已達高點、升息腳步是否放緩、2023 全球投資趨勢將如何變動？儼然成為投資人間的熱門話題，對此群益期貨首席分析師范振鴻提到：「FED 可能在2023年第2季達利率高峰，通膨有望下滑，形成正實殖利率。」同時也提醒投資人2023年美股震盪較劇烈，投資人應隨時關注市場資訊。
群益期貨積極推動數位升級，致力解決投資人交易痛點，特別邀請聚財網策略長吳銘哲分享透過順勢通道人機合作免盯盤，深入分享如何透過群益順勢通道母單、子單進場邏輯，克服人性在交易時的痛點，達到紀律投資；微股力達人同時也是CME/SGX特約講師吳偉仁在會中分享海外期貨與全球市場在兔年的展望，並透過量化數據降低市場資訊落差，完成操作策略規劃。
群益期貨在活動中提到：「2023 年將持續舉辦贏家名人堂活動，延續好評不斷的限時抽獎活動，並擴大積點兌換的生態圈夥伴服務，提升客戶交易功力，打造贏家生態圈。」此外，群益也預告在明(2023)年的第1季，會推出結合贏家名人堂的「新春不打烊，拼交易拿大獎」期間限定活動，其中內容將有春節每日抽萬元好禮、交易滿額送千元刮刮樂等超值好康！同時也邀請財經主播及桌曆女孩和多位分析師於春節除夕至初五期間，在官方臉書播出新春特別節目，同時還能抽2023群益女孩桌曆一起過新年，交易不打烊，敬邀交易人踴躍參與。
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