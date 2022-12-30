三位獲利破億贏家晉升群益名人堂 2023年度展望會吸引百位投資人到場

群益期貨連續四年舉辦「贏家名人堂」活動，舉辦至今已吸引超過 3,000 人參加活動，下單交易累積群益積點，活動四年期間群益已送出超過千萬積點，客戶可利用積點兌換群益期貨自家的優質課程、顧問服務，以及國內知名財經媒體及資訊平台的相關商品服務，好讓投資人們能提升本身的投資能力。活動舉辦多年以來，已衍生成為一個正向循環的贏家生態圈。而在2022年又誕生三位獲利破億贏家，為群益贏家名人堂再添亮眼成績。

為協助投資人成為市場贏家，面對明年不可測的全球經濟多項變動因素，群益期貨於12月21日舉辦群益贏家名人堂頒獎典禮 暨 2023年度展望會，吸引超過百位投資人到場。由群益期貨首席分析師范振鴻領銜分析2023年全球投資展望，並邀請智能交易生態圈夥伴聚財網、微股力的特別來賓至現場分享克服人性、紀律投資戰法，並且加碼邀請到在群益期貨交易的贏家現身說法。

美國通膨是否已達高點、升息腳步是否放緩、2023 全球投資趨勢將如何變動？儼然成為投資人間的熱門話題，對此群益期貨首席分析師范振鴻提到：「FED 可能在2023年第2季達利率高峰，通膨有望下滑，形成正實殖利率。」同時也提醒投資人2023年美股震盪較劇烈，投資人應隨時關注市場資訊。

群益期貨積極推動數位升級，致力解決投資人交易痛點，特別邀請聚財網策略長吳銘哲分享透過順勢通道人機合作免盯盤，深入分享如何透過群益順勢通道母單、子單進場邏輯，克服人性在交易時的痛點，達到紀律投資；微股力達人同時也是CME/SGX特約講師吳偉仁在會中分享海外期貨與全球市場在兔年的展望，並透過量化數據降低市場資訊落差，完成操作策略規劃。