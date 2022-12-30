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群益證攜手程式交易專家 打造XQ交易大師系列課程

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券攜手程式交易專家，打造XQ交易大師系列課程。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券攜手程式交易專家，打造XQ交易大師系列課程。(群益金鼎證券/提供)

群益證XQ交易大師系列課程於12月在全台各地開跑，首波10場課程吸引數百名投資人報名參與，反應熱烈且已全數額滿。這次系列課程由A+策略網站長劉昭嶽(查理哥)、FB微風療養院院長莊盛福及高科大教授陳文賢主講，透過說明會分享超簡單交易賺錢術，協助投資人獲利「益」把抓。

這次舉辦群益證XQ交易大師系列課程，主要協助投資人在訂定交易策略常遇到兩大難題：一是易受感情左右，二是無法驗證策略的可行性，為此群益證攜手三位程式交易專家，共同打造XQ交易大師系列課程，分為初階/應用/金鑽三階段課程，幫助投資人克服難題、創造穩健績效。

群益金鼎證券表示，這次說明會報名踴躍，顯現了在黑天鵝頻傳的市場上，投資人意識到選股、交易不能再跟著感覺走，使用自動化執行可以克服人性、保持紀律，更能節省大量的看盤時間，如今程式交易已漸漸成為投資新趨勢。此系列課程將由專業講師帶領操作，及分享多年策略交易經驗，讓投資人即使不是工程師、從未寫過程式，也能開發出自己的程式交易策略，由電腦自動為您回測、模擬、到實單交易。

XQ交易大師-課程說明會皆為免費參與，後續系列課程總價值超過4萬元，投資人只要達成指定條件，所有課程群益買單。

群益 微風

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