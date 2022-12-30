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五大微型保單上架「好好退休平台」 一天保費不到10元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
認識微型保險
認識微型保險

以「銅板價」即可享有基本保障的「微型保險」，近年來人氣急速攀升，截至2022年9月底，投保人數突破150萬人。為了照顧更多弱勢族群，落實普惠金融的社會責任，國內五大壽險公司自2023年元旦起，將於基富通「好好退休平台」上架微型保險，且費率相較市面的保險，優惠最高達10%。

基富通總經理王浩宇表示，微型保險與一般商業保險不同，最大差異點有二：一是被保險人限制為經濟弱勢或特定身分族群，如：單身年所得低於42.3萬元、夫妻年所得合計低於84.6萬元、原住民、農漁民、社福機構服務對象、中低收入戶之家庭成員、身心障礙者等。

二是提供定期壽險、傷害險、傷害醫療險3大基本保障，不含生存或滿期給付，保費大幅降低。以傷害險為例，30萬元保額，一年保費不到200元；傷害醫療險保額3萬元，一年保費約350元。全數投保最高保額，平均一天保費不到10元銅板，因此又有「銅板保單」的稱號。

根據金管會統計，截至2022年9月底為止，微型保險的累計投保人數達150萬人。儘管如此，微型保險定義的經濟弱勢或特定身分族群，人數超過300萬人，顯示仍有一半以上的人亟需基本保障。

王浩宇表示，由金管會指導、基富通執行的「好好退休平台」，秉持落實普惠金融的社會責任，提供基金理財、保險保障兩大服務，幫助國人兼顧投資與保障，建構完整的人生理財規劃。元旦起，再與全球、南山、國泰、富邦與第一金5大壽險公司合作微型保險，而且投保流程簡化，費率較市面保險更加優惠，擴大社會安全的保護傘。

如果不是微型保險定義的經濟弱勢族群，「好好退休平台」結合13家保險公司，提供俗稱「3保」的小額終老險、定期壽險、重大疾病健康險，同樣具有「小保費、大保障」的特性，讓每位國人依人生不同階段檢視自身需求，透過基金與保險，做好退休準備。

微型保險 壽險公司 保費

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