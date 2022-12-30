康和證券榮獲企業防疫聯盟防疫尖兵新星獎

台灣疫苗推動協會（TIVS）舉辦防疫尖兵獎認證標章頒獎典禮及聯合記者會，康和證券首次參加即榮獲2022第七屆企業防疫聯盟防疫尖兵新星獎，證明防疫規劃有成，也落實員工之健康照護。

新冠肺炎疫情發展至今已近三年，康和證券為降低同仁染疫風險，於疫情初期即積極訂定各項防疫措施，包含推動工作場所人流管制及門禁管理，實施分層、異地及居家辦公制度、延長彈性上班時間及會議改採視訊方式進行，並要求員工落實每日早晚測量體溫。在工作場所方面，每周五實施辦公環境消毒作業，採購口罩、防護面罩與居家快篩劑等防疫用品供同仁使用，以建構安全之辦公環境。去年更為提高保障，降低員工染疫後之醫療支出，提高確診員工之醫療照護品質，除公司原有之團體保險外，更為全體員工加保防疫險。

康和證為體恤員工，增設多項與防疫有關之假別，確診者、密切接觸者或有家庭照顧需求之員工，得視情況選擇居家辦公或申請防疫隔離假、防疫照顧假及有薪防疫假。為鼓勵員工接種疫苗，除提供疫苗接種假外，更於去年提供有薪的疫苗公假，同時透過電子郵件及公司內部電子布告欄宣導接種新冠疫苗與流感疫苗之重要性，例如，接種疫苗能有效提升自身保護力與降低染疫後的重症率等，並宣導如何預防新冠病毒傳染，以及落實各項防疫政策，減少非必要之國外出差與出入公共場所等，以促進員工健康的照護。

康和證落實防疫成效展現於員工疫苗接種率，總計第一劑接種率高達96.54%，第二劑接種率達93.98%，第三劑接種率亦達82.41%，三劑疫苗接種率均高於全國疫苗涵蓋率。這次防疫成果獲得主辦單位肯定，也希望未來善盡企業防疫聯盟的使命，防疫的規劃不侷限於新冠肺炎，將持續規劃各項傳染性疾病防治措施及推動接種疫苗，提升員工福祉。

2022年為康和證ESG元年，除落實過往對於社會、環境、弱勢族群的關懷外，今年在ESG面向也繳出亮眼的成績，在金融商品投資方面，普惠金融推出好康放心投平台，獲致國家品牌玉山獎最佳人氣品牌肯定。另外，2021年度機構投資人盡職治理評比結果，為表現最佳的非金控獨立券商。同時今(2022)年還榮獲1111人力銀行幸福企業金獎，均顯示康和證落實企業永續經營與善盡企業社會責任。