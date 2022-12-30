臺北科技大學奪冠第19屆校園證券投資智慧王全國大專院校知識競賽

臺灣證券交易所今年辦理第19屆「校園證券投資智慧王」知識競賽活動，今(2022)年共有多達79所大專院校，1,616隊，4,848位學生報名參賽，比賽過程歷經網路初賽、分區複賽、最後在台北101大樓進行總決賽。決賽在緊張激烈的搶答比賽過程後，由國立臺北科技大學「用肝來換十萬塊」隊奪得總冠軍，獲頒獎學金10萬元及獎狀與獎牌，國立清華大學「Right」隊及國立高雄科技大學「我們是來得名的不是來報名的」隊並列亞軍，均獲頒獎學金3萬元及獎狀與獎牌。

金管會副主委蕭翠玲蒞臨致詞時表示，金管會及證交所積極推動各項金融教育宣導活動，其中深入校園宣導，除有競賽活動外，還有深入校園金融知識講座，以協助同學養成正確的金錢價值觀與風險管理等一輩子受用的能力。感謝證交所配合金管會的政策，持續舉辦競賽活動，在座的每位同學都是經過初賽、複賽脫穎而出，是非常優秀的校園證券投資智慧王，希望透過參與此項競賽活動，學會善用周遭資源，並考取相關金融證照，提升未來進入職場的競爭力。

證交所總經理簡立忠致詞時表示，感謝各大專院校暨老師、學生們對證交所舉辦活動的支持與肯定，證交所積極配合金管會推動校園金融知識的普及計畫，設計寓教於樂的校園證券投資智慧王競賽活動，將證券市場的制度及商品、投資工具及實務等知識融入答題競賽中，進一步地讓證券投資的常識及追求投資報酬時一定要有風險觀念，充分落實、深耕於各個校園當中，希望對於老師們在教學上及同學們在學習上能有所幫助!未來像智慧王這樣能與學生們實際緊密接觸且有助金融知識扎根校園的活動，證交所都會持續支持辦理。