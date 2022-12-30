Gogolook郭建甫：打造零詐騙世界！香港、泰國傳捷報

要讓國際看到台灣的軟實力！在證交所力邀下，走著瞧Gogolook申請登錄台灣創新板，這家以AI信任雲服務為主要產品的新創，在台知名度不小，台灣平均每2人就有1人是其產品Whoscall的用戶，目前也有36%業績來自海外，香港滲透率2成，曼谷3成，日本與巴西、韓國市占則還低於2%。

創業10年，Gogolook在2012年由3位創辦人共同成立，最初以「電信防詐」出發，從手機防詐走到市內電話防詐，從簡訊防詐走到通訊軟體裡的可疑資訊防詐，現在更將技術能量延伸至金融與各種商業環節裡，打造數位身份 (Digital Identity) 識別為核心的資安防詐及風險管理雲服務 (Risk Management as a Service)，也就是簡稱的「信任雲服務」。

Gogolook創辦人郭建甫表示，公司的願景是建構防詐產業鏈，為人類帶來零詐騙生活，目前也正朝此方向努力，回首來時路，他也坦言曾有發不出薪水逼近倒閉的時刻。

Gogolook是以防詐騙技術為核心的信任科技（TrustTech）公司，產品有全球下載破億次的陌生來電辨識軟體Whoscall、金融商品防詐平台「貸鼠先生」、可疑訊息查證機器人「美玉姨」以及辨別企業是否遭偽冒的Whoscall Watchmen等，雲端代理商以AWS為主，Google Cloud為輔。

來電辨識軟體Whoscall服務範圍包含：臺灣、泰國、日本、韓國、巴西、馬來西亞、香港及其他地區，是東亞（中國大陸以外）與東南亞地區最大的電話號碼資料庫。

Gogolook 美玉姨是在 LINE 通訊軟體上所研發出來的一款可疑訊息查證機器人，台灣已有50萬用戶，近期也推出泰國版本。

Message Checker 是一個甫於 Android 系統上推出的創新服務，目的整合消費者手機上所有應用程式的推送通知，2022年10月剛推出，目前已有15萬用戶下載。另外針對金融界跟企業提供防詐資料庫，除台灣市場，也已在海外國家測試中。

另外，因詐騙盛行偽裝成某公營單位或銀行來電，Gogolook也推出商譽保護解決方案，企業在 Whoscall 註冊電話號碼，可以在 Whoscall 用戶端顯示企業識別標誌、名稱、窗口與電話目的，也能於通話紀錄顯示企業資訊，協助企業與或知名關鍵意見領袖（KOL）保護其客戶與粉絲免於遭線上偽冒而受到詐騙。

貸鼠先生提供消費者合法的金融商品申請管道，與國內超過 20 家金融機構合作，提供包含個人信貸、信用卡、房貸、小額貸款、數位帳戶的金融商品資訊與便捷申請管道，透過金融與防詐內容教育，提升消費者金融知識跟分辨詐貸能力，2022 年 11 月底為止已成功阻絕了超過 200 件以上的詐貸案件。

圖一：

根據揭露資訊，Gogolook最大股東是國泰永續私募股權基金，持股28.53%，而第二大股東是穩懋半導體（3105），持股11.49%，應是2020年以149元現增認購入股的。

Whoscall 以廣告和應用程式訂閱為營收來源，2021年營收2.55億元，年成長47%，稅前虧損6115萬元，EPS-2.04元，毛利率89%，最大營收來源來是數位廣告收入，佔比53%，其次是信任雲服務，營收貢獻36%，商業服務收入僅10%。