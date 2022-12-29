產險前11月爆虧1543億元 一甲子來最慘

據金管會統計，今年前11月產險業爆虧1543億元，虧損衝破1500億元，是台灣產險業成立後，60年來最慘，11月底淨值則較去年同期腰斬到659億元的2008年海嘯後、14年的新低點。

據統計，11月產險業單月虧損205億元，連8個月虧損，累計前11月虧損1543億元，是產險業成立一甲子來最慘紀錄，保險局副局長蔡火炎說，產險業爆虧是因為防疫險鉅額理賠所致。據金管會到12月26日止，防疫雙險（防疫險和疫苗險）理賠額已達2072億元，市場預估到明年四月防疫險到期，理賠額將上看2300億元。

立委郭國文今在財委會上則質疑，是否因台灣防疫政策採取居家融通，導致部分國際再保公司不做攤賠，恐讓防疫險理賠額續飆高，金管會主委黃天牧說，至今尚未聽聞國際再保有不攤賠的狀況。

保險局長施瓊華說，就目前來看，國際再保公司還在審查中，至今尚未有收到業者來說有不賠付的情況，「再保議題要回到再保契約來看」。

她說，國際再保是否攤賠，有兩大重點，一、要檢視再保合約內容，二、權利義務關係，若合於再保合約應該要處理的，產險業就會跟再保公司做請求和談判，若需要保險局協助，如做法律解釋等，保險局都可以協助。

就目前來看，因為產險業4~5月開始理賠，產險公司寄帳單是第三季才開始，這次理賠這麼多，再保公司也需要審查做了解。據了解，整體國際再保攤賠超過300億元。