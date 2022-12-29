先買後付恐釀雙卡風暴 金管會明年1月祭新規

先買後付（BNPL，Buy Now Pay Later）近年在國內蓬勃發展，市場擔心恐成為下一個雙卡風暴。金管會主委黃天牧說，「先買後付」主要關注消費者權益、過度融資等兩大議題，將在2023年1月對此業務提出示警。

目前國內有做「先買後付」者，多屬是非金融業的租賃業，僅有一家是中信金（2891）旗下孫公司有做。

銀行局長莊琇媛說，先買後付的監管會分兩大塊，一、金控旗下孫公司，關注風險控管、消費者權益和過度融資這三部分，希望透過金控督導、對孫公司做適度規範。

二、非金融業者，則考慮透過合作銀行協助。她說，因這些「先買後付」業者一定有融資管道，通常是銀行，因此透過與銀行的授信契約，把金管會在乎的重點，如消費者權益，主要是客戶個資會被業者拿去用，由融資銀行對業者做適度約束。

目前業者的「先買後付」多和商家合作，如客戶要買電視一萬元，支付時可選擇「先買後付」，業者會透過年齡、職業等大數據分析給一個額度並先替客戶付款，再由客戶分期還款，與過去銀行直接核給額度、不管資金用途不同。

立委楊瓊瓔在財委會上質疑，近期BNPL在台很流行，很多家長擔心小孩快速申報BNPL，累積債務，詢問金管會是否看到隱憂？黃天牧直言，大家都有看到雙卡風暴，金管會會借鑑過去，在明年1月提出對此業務或監理上的顧慮，請業者注意。

例如會提醒承辦BNPL的業者，要注意消費者權益，如違約金收幾期、可能收多少利率等需要注意的問題，金管會會提出風險示警。

財委會也通過，要求金管會、數發部、經濟部、內政部與法務部等就國內先買後付現況做訪查、溝通和了解，並就可能規管方向，如個資法、消費者保護等研商，並在三個月內向財委會提出書面報告。