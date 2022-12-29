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三商壽出售復華投信持股 南山人壽成最大股東

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
三商美邦人壽今處分持有的復華投信持股給南山人壽。圖／三商美邦人壽提供
三商美邦人壽今處分持有的復華投信持股給南山人壽。圖／三商美邦人壽提供

三商美邦人壽今處分持有的復華投信持股，並出售給南山人壽，南山人壽將成為復華投信的最大股東，但此案仍待保險局及證期局個別核准後，才能辦理交割。

三商美邦人壽原本持有復華投信持股30.71%，是復華投信的最大股東，但近期三商壽面臨財務危機，除賣樓、將引進策略投資人外，今天再宣布出售手中持有的復華投信，接手人則是南山人壽。

南山人壽表示，董事會今決議，通過授權董事長與三商美邦人壽締結股份買賣契約，由南山人壽買受三商美邦人壽所持有的復華投信公司已發行股份總數6000萬股的30.71%，總計1842.56萬股普通股。

南山人壽強調，復華投信經營績效良好，透過此投資案，期盼能獲取穩定投資收益。因涉及取得投信業股份的適格性，股份買賣契約簽署後，仍待取得保險局及證期局個別核准後，才會辦理交割。

南山人壽 三商美邦人壽

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