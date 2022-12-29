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史上最慘！11月壽險業爆虧753億元 前11月年摔逾4成

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，整體壽險業11月單月爆虧753億元，是史上單月最大虧損額。圖／聯合報系資料照片
據金管會統計，整體壽險業11月單月爆虧753億元，是史上單月最大虧損額。圖／聯合報系資料照片

受11月台幣驟升4%，壽險業逾21兆元的國外投資部位，出現鉅額匯損，據金管會統計，整體壽險業11月單月爆虧753億元，是史上單月最大虧損額，累計今年前11月稅前盈餘2161億元，年衰退幅度擴大達44%。

若壽險業完全不避險，11月匯兌損失達5559億元「由紅翻黑」也是單月匯損新高，即便有避險、加上收回621億元外匯準備金，11月匯兌利益仍轉負854億元，累計前11月匯兌利益縮水到170億元。

也就是說，今年11月壽險業爆虧753億元、匯損5559億元，都是史上單月虧損。

保險局副局長蔡火炎說，11月壽險業單月爆虧，是因為淨投資損益擴大，淨投資損益包括11月台幣爆升4%的匯損，導致單月虧損753億元。

壽險業單月虧損，但淨值則不降反升。11月壽險業淨值回升到1兆6953億元，已回到今年4月水準，單月增加2643億元，但仍較去年底少了1兆269億元，較去年同期減少9574億元或36%。

壽險業

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