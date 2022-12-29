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史上最重！國泰世華銀頻當機 金管會重罰1200萬元、總座減薪

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國泰世華銀近期多次發生大當機事件，金管會銀行局今重罰1200萬元，並要求國泰世華銀調降國泰世華銀總經理李偉正每月月薪30%，為期3個月。國泰金控/提供
國泰世華銀近期多次發生大當機事件，金管會銀行局今重罰1200萬元，並要求國泰世華銀調降國泰世華銀總經理李偉正每月月薪30%，為期3個月。國泰金控/提供

國泰世華銀近期多次發生大當機事件，甚至影響到好市多（Costco）等收單商家刷卡交易，金管會銀行局今重罰1200萬元，並要求國泰世華銀調降國泰世華銀總經理李偉正每月月薪30%，為期3個月。

銀行局副局長林志吉今表示，這是目前金管會針對資訊系統缺失開罰的最重金額，這次裁罰重主要有三大考量，第一，銀行涉及重要資訊系統、但當機卻頻繁發生，嚴重影響到客戶權益；第二10月8日當機受影響的客戶數多，達到1萬8000筆、影響金額大；第三，國泰世華銀當機事件今年發生多次，且今年4才剛開罰，短期內發生多次，基於上述這些考量給予較重的裁罰。

國泰世華銀10月8日因內湖資訊大樓業主進行老舊高壓變壓器更換工程，工程過程中要暫時改以發電機供電，來維持電力不中斷，但卻出現發電機過熱的情形，導致部分伺服器關機，因此發生系統大當機，不只造成網銀、行動網銀APP當機，ATM也無法領錢，更導致所有國泰世華卡友無法刷卡，影響好市多、全聯等店家收單結帳。

據金管會統計，國泰世華銀當機時間為8日當天上午11時到下午1時25分，當天造成52家單獨收單的特約商店無法刷卡；網銀系統則是從當天上午10時到下午3時23分當機；ATM系統則是在當天上午11時38分到下午3時25分當機，影響的現金存入自行筆數26筆、約201萬元，影響的現金存入他行筆數約199筆、達278萬元。

12月初國泰世華銀再發生網銀、行動銀行登入緩慢，多次發生異常讓銀行局不滿，立刻要求國泰世華銀到金管會說清楚，要求董事會應正視「一而再再而三」發生系統問題，找出真正的「根因」，要求董事會應該要有所作為，兩案一併開罰。

國泰世華銀近2年數度發生當機事件，金管會今年4月才以未妥適建立內部控制制度，有礙健全經營之虞，開罰200萬元，10月8日再次發生全台系統當機事件，12月初網銀、行動銀行登入緩慢，金管會主委黃天牧下令年底前裁處。

國泰世華 華銀 金管會

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