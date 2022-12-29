抓金控大股東干政 金管會將修金控法

金管會近年緊盯金控大股東干政，繼抓新光金大股東吳東進後，再抓開發金大股辜仲瑩，也正在檢視其他金控。金管會主委黃天牧今表示，針對金控大股東干政，將透過入法與金檢兩方式強化，修法草案預計明年上半年出爐。

金管會近年連抓新光金、開發金大股東干政，但裁罰上卻只有針對金控董、總與旗下子公司董、總，無法針對大股東進行開罰，主要就是在目前金控法與銀行法上，只能針對有在金融機構擔任職務者裁處，無法開罰沒有在金融機構擔任職務的金融業大股東。

金管會銀行局局長莊琇媛表示，金融業大股東如果沒有在金融機構任職，不希望大股東會超過其大股東的權限，並希望未來將可採取的行政措施入法。

莊琇媛表示，將參考國外的立法，看針對沒有在金融機構任職的金融業大股東，還有哪些行政措施可以採行，修法草案預計在明年上半年出爐，金控法與銀行法會一併修，草案出爐後還要經政院與立院審議。