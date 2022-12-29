「先買後付」恐衍生出雙卡風暴 金管會1月祭新規範

「先買後付」(BNPL，Buy Now Pay Later)近年在國內蓬勃發展，市場擔憂可能衍生出二次雙卡風暴，金管會今透露，將於1月向大眾說明擔憂的風險，與可能的監管方向，主要關注在兩問題，包含消費者權益與過度融資。

目前國內「先買後付」業者，多屬於非金控或旗下的租賃業者在做，或是外商來台發展，目前僅有1家是中信金旗下的孫公司在做。

金管會銀行局局長莊琇媛表示，目前市場上真正在做「先買後付」的業者，比較大的都不是金管會管轄下的金融機構，目前是先透過對市場的了解，考量可以監管的方向，在金控下的「先買後付」的業者，將先向金控了解相關的督導作為，如何對孫公司做適度規範。

莊琇媛指出，目前分兩塊，金控下的業者，會先藉由金控去了解金控要如何對孫公司督導，尤其是風險控管、消費者權益與過度融資的問題；非金控下的業者，目前考慮透過合作的銀行協助，這些「先買後付」的業者一定有融資管道，通常是銀行，透過與銀行的授信契約，把金管會在乎的重點，由融資銀行對業者做適度約束。

莊琇媛指出，「先買後付」的業者通常都有自己徵授信的方式，業界的做法多是先跟商家合作，例如民眾在某電商買東西，假設要買電視一萬元，在支付時可以選擇「先買後付」業者，客戶願意的話會把資料導到「先買後付」業者，「先買後付」業者會知道客戶要買時什麼、需要多少錢，透過大數據分析，可能是年齡、職業等，甚至提供其他資料，像是客戶在電商的所有交易資料、是否有正常付款等，客戶才能拿到一定額度，跟銀行直接整筆的貸款不同。

莊琇媛表示，金管會主要關注的，會在過度融資、消費者權益兩項，因為客戶的個資會被拿去用，金控下的業者，要了解金控要如何去管，非金控下的業者，則透過合作的融資銀行去約束。

是否參考國外立法？莊琇媛說，有一些國家是把授信當做特許業務，有的國家是採需要一定程度監理，每個國家法制不同，會再來考量。