國泰蔡家買全家 金管會農曆年前約談萬寶開發

國泰蔡家用家族旗下萬寶開發買泰山釋出的全家2成股權，恐涉及產金分離，金管會今表示，將於農曆年前約談萬寶開發，了解兩大重點，第一是國泰蔡家未來是否參與全家經營，第二是會不會影響未來對國泰金的增資能力。

金管會銀行局局長莊琇媛表示，預計農曆年前會約談萬寶開發來了解，主要會約談有權做未來決策規劃的人。媒體詢問是否會直接指定國泰金董事長蔡宏圖來談？莊琇媛則說：「還不清楚。」

莊琇媛表示，找萬寶開發來，主要是要了解對全家持股未來是否會參與經營，金融業大股東投資跨產業後，主要是擔心風險有連結傳染的問題，也要了解國泰蔡家後續對全家持股的規劃。

第二，是關心跨產業投資後，未來對於金控的增資是否還有能力，尤其銀行、壽險需要資本支撐，會關注跨產業投資後國泰蔡家是否還有財務能力增資。

國泰金日前已進行金控史上最大規模增資，今年辦理現金增資發行普通股15億股，實收股款達525億元，且股款已全數收足，分別注資國泰人壽350億元、國泰產險100億元等，被市場解讀是在向金管會承諾，就算買全家，仍然有能力增資國泰金。莊琇媛則表示，雖然國泰金有進行增資，但仍然會找萬寶開發來了解情況。

未來是否成為通案，也就是金控大股東做跨產業投資都要檢視？金管會主委黃天牧表示，這次國泰蔡家買全家案子，主要會當成個案去看，目前沒有要通案化，「現在沒有要畫出那條線」，還是以重要性、顯著性為原則。莊琇媛也表示，近年金控大股東持股非金融產業較少，這次是近年比較新的個案。