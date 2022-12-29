兆豐證券再獲證交所肯定盡職治理資訊揭露

兆豐證券再獲證交所肯定盡職治理資訊揭露兆豐證券再次名列臺灣證券交易所評比111年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，相較於110年，公司持續精進投資流程及風險評估融入ESG機制，並且利用拜訪公司、承銷輔導過程及參加股東會，積極與被投資公司議合，落實責任投資。

兆豐證券董事長陳佩君表示，公司去年（110）訂定了3E作為中長期發展策略，包含提升員工敬業度（Employee Engagement）、數位轉型E化及落實ESG，這是今年經營團隊帶領同仁一起努力的方向。

儘管今年業務仍深受疫情影響，但同仁堅守崗位、相互支援，使公司各項業務、3E策略得以順利推行，也獲得許多獎項的肯定，包含證交所最近公布的盡職治理資訊揭露、兆豐證券及兆豐期貨連續兩度榮獲主管機關評核公平待客名列前茅、1111人力銀行評選「幸福企業」金獎、國家品質玉山獎-傑出企業等。透過3E的推動，與客戶、員工、各利害關係人追求共好。

歲末年終，兆豐（2886）證券同仁利用週末假日，參加兆豐慈善基金會舉辦「兆豐送暖、歲末傳愛」公益活動，到新竹「寧園安養院」、桃園「觀音愛心園」盡一份力量並捐贈所需物資，透過企業力量，傳遞幸福。

在推動3E的過程中，陳佩君指出，最關鍵的推手是公司每一位夥伴，為了感謝同仁的付出，將於12月30日起連續三周舉辦「幸福我兆、永續正向」主題的感恩盛宴，分為北區、中區及南區三場，並且邀請公益團體一起共襄盛舉，傳遞正能量。透過三場感恩晚宴，傳遞兆豐證券推動ESG的正向理念，以集結所有同仁的力量，引領永續發展。