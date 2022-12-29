金管會推綠色轉型 立委批進度輸給企業

推動碳盤查資訊揭露、鼓勵金融機構以資金支持綠色永續產業！金管會主委黃天牧29日赴立院報告，金管會未來的措施，並說目前已投入超過6.7兆元。綠委林楚茵痛批，金管會相關措施持續推延，跟不上企業綠色轉型的進度。對此，證交所董事長林修銘表示，上市櫃公司的ESG資料庫預計明年6月可完成。

逐步推動碳盤查

黃天牧針對「如何藉由金融力道引導資金綠色轉型，落實我國淨零排放目標」進行專題報告說，目前國銀對六大戰略核心產業（資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備）已放款6.87兆，推動相關的綠能轉型。

在「推動碳盤查資訊揭露」部分，金管會推動金融機構揭露及查證範疇及碳排放資訊，並要求上市櫃公司應自2023年起依產業或資本額規模不同，分階段揭露溫室氣體盤查，目標於2027年前完成全體上市櫃公司之溫室氣體盤查。

只放款，不投資？

民進黨立委沈發惠表示，國銀對六大戰略核心產業放款6.87兆，但永續發展債券卻僅3600多億，且本國金融機構仍佔少數，綠色金融過度倚重「放款」。黃天牧回應說，綠色永續需要投資與放款，其中債券發行的成本比較高，還需要會計師認證，後續會持續檢討相關政策。

林楚茵也指出，金管會去年11月宣示，會跟進各國遵循的「氣候相關財務揭露（TCFD）」，但國發會28日才公布的「綠色金融」關鍵戰略擬整合企業的數據，建置ESG資料平台、氣候風險資料庫及永續金融網站，提供金融機構作為綠色授信參考。

跟不上企業進度

林楚茵指出，企業都很願意配合綠色金融政策，但本來預計今年底「氣候風險資料庫」預計在今年底完成，可是近期卻宣布改為「持續推動」。她怒批，金管會將期限無限期延長，根本是政府跟不上企業的進度。

對此，證交所董事長林修銘表示，證交所已經在建置上市櫃公司的ESG資料庫，預計明年6月可完成。金管會綜規處處長胡則華回應，去年有跟國科會討論國家災防中心現有的資料庫平台，但是他們的資料庫資料顆粒不夠細，不符合金融業需求，會持續跟災防中心討論。

名人詐騙引關注

此外，國民黨立委李貴敏指出，各類型詐騙猖獗，警方常常接獲銀行通報，有民眾宣稱要投資、匯出大筆資金，更有不少民眾受騙上當。她點名說，知名人物于美人、白冰冰或陳文茜等名人，都有被冒用來詐騙的困擾，政府讓他們各自出來回應，是否恰當？

李貴敏也關切，現在就連金管會主委都上了詐騙集團詐騙的頁面，要不要追究？金管會主委黃天牧表示，「我的名義跟金管會連結在一起，政風單位在處理當中。」

金管會銀行局副局長林志吉強調，該提供匯款或貸款之業者非屬金管會所轄管之金融機構，且金管會也不會要求業者向民眾收取保證金或解凍金，任何以金管會名義向民眾收取保證金或解凍金之訊息或公文書，均非事實，提醒民眾應小心查證。

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