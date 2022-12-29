2023經濟呈「Nike型」走勢 國泰投信：優債息+高股息配置追漲抗震

美國11月核心PCE物價指數年增4.7%，較10月的5%放緩。12月密西根大學調查顯示，消費者對未來一年通膨預期下滑至4.4%，創一年半新低。預期2023年通膨下滑仍是大趨勢。

值此2022歲末年終之際，國泰投信觀察，根據Bloomberg統計，各分析師普遍認為明年經濟增長將呈現「Nike型」先下後上的走勢，上半年第1季到第2季間，有出現短暫衰退的可能，這意味全球市場不排除有可能因經濟陷入衰退而陷入震盪，故資產配置上，短期、中期建議「債優於股」為宜，尤其隨明年通膨有感下滑，上半年有可能停止升息，一旦如此，債券底部就已確立，甚至有機會迎來債市榮景。

國泰投信總經理張雍川指出，目前可確定的是，債券價格已來到相對低檔，現階段優質債券殖利率已由過去的2~3%，彈升至5%以上，是相當難能可貴的水準，也透露出積極布局的機會浮現；股市則建議採取分批逢低、定期定額方式介入。國發會最新發布的11月台灣景氣燈號，從「景氣趨弱」的黃藍燈，轉為「景氣低迷」的藍燈，這是2018年12月以來再見藍燈。觀察過往當台灣景氣燈號為低迷藍燈時，如2015年、2018年曾一度進入藍燈，但由於市場往往預先反映景氣，故藍燈區代表景氣低檔區已到，長線布局訊號浮現，建議把握定期定額逢低布局機會。當然更重要是，投資人要定期重新檢視手中資產，做好資產再平衡（rebalance），建議高股息商品、投資等級債商品可各半配置，好應對明年市場波動未平、景氣調整階段。

整體來說，國泰投信建議2023年上半年投資，可以「債優於股」為配置方向，因為金融市場變化快，透過股債配置，可降低投資組合的波動，同時可透過佈局新台幣及美元資產，分散幣別配置風險。惟對於債券ETF商品而言，債券指數持有至到期收益率，並非必然表示基金之實際配息率，投資人可多參考ETF發行公司官網關注實際配息資訊。此外，在買進債券ETF前，也宜留意折溢價情況，若溢價情況較大，代表要付出較高的買進成本，可能因此吃掉未來預期可獲得的債券收益率，不可不慎，至於折溢價相關資訊可透過證交所平台進行查詢與了解。