虛擬貨幣法規空窗期 投資踩雷欲哭無淚 立委籲建立制度

11月虛擬資產交易所FTX破產事件，台灣約30萬人受害，牽涉金額超過新台幣150億元，民眾黨立法院黨團今舉行記者會指出，現在是虛擬貨幣的「制度空窗期」，處於三不管地帶，監管機關不明，政府應盡速建立制度納管。

民眾黨團幹事長張其祿表示，年輕人、小資族收入不高，想翻身致富或好不容易累積一點小錢，想投資增加收入，卻在股市和虛擬貨幣中皆被「割韭菜」，損失慘烈卻欲哭無淚。

張其祿表示，政府目前對虛擬貨幣管控的權責單位不明，相關問題陷在模糊地帶，政府應說清楚金管會、央行、數位部等誰是主管機關，以及如何監管，並定義虛擬貨幣是否是為正式貨幣等。

張其祿說，日本受FTX破產危機衝擊程度是世界第三高，但日本金融廳設有加密貨幣經營執照、制定營運準則和監管方式，有完整制度因應新型態風險高的投資商品，能即時向投資人發布客戶資產管理情況、行政機關處理進度與償還工作進度，這些都是台灣投資人缺少的制度性保障。

張其祿指出，台灣目前僅有「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，但只針對「洗錢」和「資恐」，未將「虛擬貨幣交易安全」等納入，「年輕人投資不是洗錢，是真的再投資，金融安全在哪裡？」目前相關議題在台灣「無法可管」。