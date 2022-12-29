中華郵政助身障、經濟弱勢 供保單借款1.718%優惠利率

中華郵政公司為擴大協助經濟弱勢郵政壽險保戶，提供身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭、實質收入減少導致經濟困難者，保單借款優惠利率1.718%紓困方案，申辦期間自明年1月1日至3月31日，優惠期間3年。

中華郵政公司說，優惠利率方案適用保險費付足1年以上，累積達有保單價值準備金且得辦理保單借款的有效契約保單，申請人如屬身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭，或因失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等，致實質收入減少，而導致經濟困難者，或客戶表達自己無雇主，但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者，得檢附相關證明文件提出申請。

中華郵政公司表示，同一要保人最高累計新增借款金額為10萬元（申請人如為曾辦理紓困借款者，需先清償申請人總借款餘額），優惠期間為3年，年利率1.718%，優惠期間屆滿未償還借款，將自動回復適用原保單借款利率。