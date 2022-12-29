快訊

台股早盤挫逾150點 上演萬四保衛戰 台積電股價下跌7元

葉匡時批高捷美麗島站出口「為人詬病」 網友也附和

年終將近 一年一聘的勞工 別讓權益睡著了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中華郵政助身障、經濟弱勢 供保單借款1.718%優惠利率

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華郵政提供經濟弱勢者保單借款優惠利率1.718%紓困方案。本報資料照片
中華郵政提供經濟弱勢者保單借款優惠利率1.718%紓困方案。本報資料照片

中華郵政公司為擴大協助經濟弱勢郵政壽險保戶，提供身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭、實質收入減少導致經濟困難者，保單借款優惠利率1.718%紓困方案，申辦期間自明年1月1日至3月31日，優惠期間3年。

中華郵政公司說，優惠利率方案適用保險費付足1年以上，累積達有保單價值準備金且得辦理保單借款的有效契約保單，申請人如屬身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭，或因失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等，致實質收入減少，而導致經濟困難者，或客戶表達自己無雇主，但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者，得檢附相關證明文件提出申請。

中華郵政公司表示，同一要保人最高累計新增借款金額為10萬元（申請人如為曾辦理紓困借款者，需先清償申請人總借款餘額），優惠期間為3年，年利率1.718%，優惠期間屆滿未償還借款，將自動回復適用原保單借款利率。

保單 低收入戶 中華郵政

延伸閱讀

澎湖花火節日期訂了！明年4月20日至6月29日 攜手迪士尼賀百年

欠錢沒還再借款不成持紗剪刺死女鄰居 凶嫌被判無期徒刑

詐欺集團詐騙10多人得手300萬 台南警1年4波掃蕩逮首腦

北市低收入戶數較去年增加291戶 這兩類人數也上升

相關新聞

中華郵政助身障、經濟弱勢 供保單借款1.718%優惠利率

中華郵政公司為擴大協助經濟弱勢郵政壽險保戶，提供身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭、實質收入減少導致經濟困難...

國泰台大：升息紅利近尾聲

美國聯準會與台灣中央銀行今年密集升息，為銀行業尤其外幣周轉金部位大者帶來可觀的升息紅利，國泰台大產學合作團隊昨（28）日...

國泰金看景氣 利空快出盡了

國泰金控投資長程淑芬昨（28）日在2022年第4季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會上表示，相較今年9月28日時認為利空消息大...

不動產放款 瞄準危老都更

據金管會11月底統計，僅16家銀行不動產放款比率逾27%，下探一年半來低點，其中逾28%警戒區者僅六家，更連續四個月都未...

壽險提前發100億滿期金

玉兔迎春年關將至，迎來十天長假，為了讓保戶能夠「兔」氣揚眉、平安過好年，21家壽險公司將提前發放滿期金，整體發放金額預估...

364天期國庫券利率衝1.15% 金融海嘯來最高

為對抗通膨，中央銀行今年3月以來四度升息，帶動市場利率走揚，財政部發行國庫券籌資的資金成本也跟著喊「漲」。央行昨（28）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。