中壽送暖 3億元春節滿期金提早在這兩天給付好過年

今年以來通膨高漲，各國央行接連升息，金融市場股債雙殺，令許多投資人驚心動魄，尤其是進行退休理財的投資人，可能因面臨退休金嚴重縮水，有意中斷退休計畫。但投資人此時更該冷靜思考，是否真要中斷退休投資計畫？

2022-12-28 09:10