中壽送暖 3億元春節滿期金提早在這兩天給付好過年

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

2023年1月22日就是農曆金兔年大年初一，春節假期來得早，壽險業也順勢提前給付春節滿期金日期送暖，開發金控（2883）旗下中國人壽指出，年節期間民眾普遍有包紅包、旅遊、家人團聚交誼等資金需求，中壽針對保單週年日為2023年1月20日至29日的生存金、滿期金提前發放給付，保戶可選擇以開立支票或匯款方式，前者於1月11日開出支票，12日寄出，匯款則於1月19日作業。

中壽表示，明年春節提前給付滿期金的件數總計8,543件，其中還本滿期8,449件；年金94件，金額總計3億餘元，包括還本滿期2.85億元；年金1,476.8萬元。

中壽並提醒欲透過客戶網路服務申請保單借款的民眾，請最晚於2023年1月19日上午11時30分前完成線上申請作業，以確保順利於春節前撥款，方便於春節假期使用。

春節 中壽

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