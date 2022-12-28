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金管會五路並進 拚永續金融

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會將五路並進，藉由金融力道引導資金，協助企業綠色轉型，達到2050年淨零排碳目標。金管會今（29日）將赴財委會報告，將採碳盤查資訊揭露、發展永續指引、以金融業投融資力量引導企業投入綠色、永續金融評鑑、擴大永續報告書等等五大策略拚永續金融。

五大拚淨零轉型策略，一、推動碳盤查資訊揭露，串聯價值鏈減碳。首要推動金融業揭露及查證溫室氣體排放來源，區分範疇一（直接排放）、二（水電力等間接排放）、三（公司上下游的碳排放，如金融業投融資企業的碳排放就算在金融業身上）。

金管會希望金融業調整營運方式、與投融資企業議和，驅動整體產業淨零減排。

二、提出永續指引、引導資金投入綠色和永續。這措施是指明確定義，何謂「永續」？要讓真假「綠色企業」，替金融業投融資引路。

三、持續推動金融業辦理永續發展的投融資方案。包括鼓勵國銀、保險業辦理六大核心戰略產業放款、保險業做公共投資、長照和永續債投資，並推動綠色授信、永續連結貸款、綠債、永續債、ESG基金等。

其中以銀行辦理包括綠色金融在內的六大核心戰略產業，11月底放款餘額達6.87兆元、較上月略減151.3億元，業績前五大是，台銀、合庫、一銀、華南銀、台企銀（2834），全都是公股行庫。

四、五金控組永續金融先行者聯盟。國泰金（2882）、中信金（2891）、元大金（2885）、玉山金（2884）和第一金（2892）等五大永續金融先行者，承諾在綠色採購、資訊揭露、投融資與議和、協助推廣和國際接軌等五大議題上採更積極行動，藉此引導企業節能減碳、進入綠色供應鏈或投入零碳技術等。

金管會並規畫明年起對金融業做永續金融評鑑並推動永續金融證照。

五、推動編制永續報告書，今年起擴大永續報告書第三方驗證範圍到化工、金融保險業等特定事項，並從明年起資本額20億元以上的上市櫃公司要編製並申報永續報告書。

金管會也規劃建置ESG資料庫和永續金融網站，協助金融業據以評估和分析，及早因應氣候變遷的實體或轉型風險。

金融業 金管會 保險

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