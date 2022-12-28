元大人壽落實環境永續 友善鄰里社區清潔先行

為了環境永續及善盡企業責任，元大金控（2885）旗下元大人壽致力投入永續發展，不但導入多項環境管理發展相關之ISO認證，也投入永續城市與社區發展，在歲末之際更舉辦「友善鄰里社區清潔活動」，號召逾50位同仁攜家帶眷自願加入服務，一起為企業總部周遭鄰里進行清掃活動，和里民共度一個別具意義的溫馨週六上午。

「永續發展是讓當代人類的需求和願望達到基本滿足的同時，也能保有後代子孫發展機會的模式」這段話來自1987年聯合國第42屆大會，世界環境與發展委員會《我們共同的未來》報告。為落實永續發展之理念，元大人壽投入環境友善，不但取得ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 14064水足跡盤查認證，更與集團共同導入ISO 14001環境管理系統、ISO 20400永續採購指南，落地行動則採購每年20萬度綠電，自有大樓持續申辦綠建築認證，綠色商品年度採購約2,387萬元，包含印刷品、資訊、影印紙、事務機使用及其他設備等；在供應商管理方面，共邀請了20家供應商共同倡議2050淨零碳排及關燈1小時活動，此外，有9家供應商簽署《淡水河公約》響應為淡水河做一件事；在社會參與，今年有3家廠商聯合捐贈記帳本、文具組合包等物資，透過元大人壽「小樹陪伴列車」活動贈予偏鄉弱勢兒少。

元大人壽更在公司內部提倡榮譽感、慈悲心、貢獻力的企業文化，透過志工參與，鼓勵同仁擔任元大人壽「小樹陪伴列車」、「樂齡守護列車」及「銀髮微笑 有愛無礙」等活動服務志工，投身社會關懷，提升自我價值。而每季定期舉辦的元大愛心捐血活動，同仁更是熱心參與，今年共舉辦3場，吸引近300人次報名，成功捐血313袋。歲末之際舉辦的「友善鄰里社區清潔活動」，同仁更是不畏嚴寒，在假日早起協助公司所在鄰里進行清掃，維護周邊環境整潔，過程中與里民們的話家常及熱情互動，更成為彼此最好的新年禮物。