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銀行拚脫離不動產放款30%限額天條 轉做這兩件事

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會11月底統計，僅16家銀行不動產放款比率逾27%，下探一年半來低點，其中逾28%警戒區者僅6家，更連續四個月都未見超過29%者，銀行主管指出，各銀行為了脫離不動產放款警戒區，積極做兩件事，一、持續控管不動產放款，二、轉做未列不動產限額內的危老都更等。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額（分子），以總存款加金融債總額（分母）30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

依金管會規定，銀行法72-2條範圍涵蓋了房貸、土建融和購置商辦，但扣除土銀（不動產專業銀行）、製造業的廠房融資、危老都更、醫院等。

據統計，11月底銀行不動產放款餘額13.35兆元、月增400億元，再與銀行房貸與建融合計12.72兆元、月增809億元來相互對照，顯示各銀行轉向做一些不列72-2範圍內的危老都更、製造業廠房貸款等，藉此爭取遠離28%警戒區。

房仲業者也說，建商紛紛投入公辦都更這類開發案，既配合政府都更政策、又不用搶地、更可向銀行爭取更多貸款，簡直是三贏。

金管會公布11月底房貸、建融及不動產限額30%等數據。

11月底整體銀行不動產放款總額13.35兆元，較上月僅增加400億元，月增額是18個月新低，顯示銀行不動產放款增速趨緩，總存款加金融債總額50.14兆元，月增1800億元，增幅也是五個月低點。

銀行主管說，11月台幣暴升4%，銀行手上美元存款轉成台幣後，讓總存款略為縮水，但因銀行不動產放款增速更慢，才導致整體不動產放款比26.63%與上月持平。

銀行局副局長林志吉也坦言，銀行不動產放款比一路走低，主因是總存款（分母）增加幅度較大，但銀行不動產放款增速（分子）也放緩了。

以個別銀行家數來看，有10家銀行不動產放款占比落在27~28%，6家銀行占比落在28~29%，超過29%者則掛零，換言之，逾27%者僅16家，家數是18個月新低。

銀行主管說，各銀行內部對不動產放款占比都會有一個「警戒區」，多數銀行警戒點會訂在28%，保守一點則會在27%以下，就第四季房市持續量縮、各銀行又要撐住年底資本適足率下，預料落入警戒區家數料會持續減少。

房貸 公辦都更

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