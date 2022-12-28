快訊

打炒房前快跑？于美人時機掌握精準 兩次賣豪宅都增值

升升不息…北台灣近8500戶拿房子借錢 未來壓力恐爆表

海軍陸戰士官鑑測遭炸傷 傷情曝光仍未出手術房

11月房貸加建融12.7兆元、年增探逾34個月低點 三原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會到11月底統計，國銀房貸餘額（含催收款）9兆2,730億元，年增再降到7.06%的28個月新低，建融餘額3兆4,503億元，年增略降到10.95%，合計房貸與建融餘額12兆7,233億元、年增8.09%，成長力道是34個月低點。

銀行局副局長林志吉說，房貸與建融年增成長持續趨緩，有三大原因，一、各大財經部會打炒房措施見效，二、今年來央行四次調升利率到2.5%，房貸戶負擔加重，三、全球經濟下滑疑慮，讓民眾購屋意願下滑。

若以單月來看，11月國銀房貸、建融各較上月增加509億元、及300億元，房貸月增額更是半年來高點，林志吉說，單月房貸增加較多，主因是農曆年前的新屋交屋潮、建商也趕在年底把工期完成、加緊趕工所致。

但林志吉強調，若長期來看，房貸與建融年增率仍一路下滑，下降趨勢未變，顯示銀行對不動產放款趨緩態勢未改。

金管會統計11月底房貸和建融數據合計12兆7,233億元，較央行日前公布兩者合計12兆4,042億元，還多了3,191億元，主因是金管會的建融統計涵蓋了房屋興建屬於自住的部分，因此範圍比央行還大。

若以逾放來看，11月底房貸與建融逾放各是64.86億元和27.56億元，逾放比各為0.07%與0.08%與近月相當、續維持低檔，顯示國銀在不動產放款風險控管得宜。

房貸 金管會

延伸閱讀

金管會與金融總會建置淨零工作平台 聚焦5大工作群

央行升息等3大效應 11月房貸年增率創28個月新低

減輕負擔！屏東縣府挺起家房貸利率1.81%優惠 再延一年

捷運遠近房貸大不同 這款才能稱為「捷運宅」

相關新聞

北台灣近8500戶拿房子借錢 未來升息壓力恐爆表

市場進入升息循環，預計年底利率將直逼2%大關，對有「私人設定」拿房子抵押借錢的屋主來說，壓力倍增。根據元宏不動產加值服務...

選擇社會保險 思考3要點

受疫情影響，這2年許多餐飲、服務業結束營運，連帶影響內部員工萌生創業念頭，也有二代回家接手家業，成為「自營業者」。但即便不是上班族，基本的社會保險仍該繼續。

金融市場股債雙殺 退休投資計畫別半途而廢

今年以來通膨高漲，各國央行接連升息，金融市場股債雙殺，令許多投資人驚心動魄，尤其是進行退休理財的投資人，可能因面臨退休金嚴重縮水，有意中斷退休計畫。但投資人此時更該冷靜思考，是否真要中斷退休投資計畫？

防疫雙險理賠 今年破2千億元

今年受到防疫險巨災理賠，讓產險業苦不堪言。金管會保險局昨天公布防疫雙險（防疫險、疫苗險）理賠情況，今年以來截至十二月廿六...

新台幣午盤貶0.9分 暫收30.70元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.70元，貶0.9分，成交金額3.64億美元

元大投信強力號召LINE好友 現在加入就抽100點LINE Points

LINE公布「2022 LINE使用行為研究調查」，90%受訪者表示LINE是一天中使用次數最多的App，最常使用即時通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。