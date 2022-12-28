11月房貸加建融12.7兆元、年增探逾34個月低點 三原因曝

據金管會到11月底統計，國銀房貸餘額（含催收款）9兆2,730億元，年增再降到7.06%的28個月新低，建融餘額3兆4,503億元，年增略降到10.95%，合計房貸與建融餘額12兆7,233億元、年增8.09%，成長力道是34個月低點。

銀行局副局長林志吉說，房貸與建融年增成長持續趨緩，有三大原因，一、各大財經部會打炒房措施見效，二、今年來央行四次調升利率到2.5%，房貸戶負擔加重，三、全球經濟下滑疑慮，讓民眾購屋意願下滑。

若以單月來看，11月國銀房貸、建融各較上月增加509億元、及300億元，房貸月增額更是半年來高點，林志吉說，單月房貸增加較多，主因是農曆年前的新屋交屋潮、建商也趕在年底把工期完成、加緊趕工所致。

但林志吉強調，若長期來看，房貸與建融年增率仍一路下滑，下降趨勢未變，顯示銀行對不動產放款趨緩態勢未改。

金管會統計11月底房貸和建融數據合計12兆7,233億元，較央行日前公布兩者合計12兆4,042億元，還多了3,191億元，主因是金管會的建融統計涵蓋了房屋興建屬於自住的部分，因此範圍比央行還大。

若以逾放來看，11月底房貸與建融逾放各是64.86億元和27.56億元，逾放比各為0.07%與0.08%與近月相當、續維持低檔，顯示國銀在不動產放款風險控管得宜。