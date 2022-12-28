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央行四度升息 財政部也苦吞高利！國庫券利率創金融海嘯來新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為對抗通膨，中央銀行今（2022）年3月以來四度升息，帶動市場利率走揚，財政部發行國庫券籌資的資金成本也跟著喊「漲」。央行今（28）日受財政部委託標售364天期國庫券300億元，得標利率驟彈至1.15%，較去年12月28日發行的同天期國庫券，大漲0.76個百分點。

央行統計顯示，今天標售的364天期國庫券，得標利率大舉上漲至1.15%，而前次同天期國庫券的高點為2008年4月的2.15%，換言之，本次國庫券標售為國際金融海嘯以來的最高水準。

金融圈主管說，「2008年4月標售364天期國庫券，得標利率還高掛在2.15%，隔年就掉下來了、連1%都不到」，主要是因應國際金融海嘯，央行在2008年9月啟動降息循環，連七度降息，幅度高達9.5碼，重貼現率也在2009年2月19日跌至1.25%，市場利率也隨之跌到谷底。

銀行資調主管指出，去年同期364天期國庫券利率只有0.39%，今天開標結果高達1.15%，增加近兩倍，主要原因就是央行今年3月以來四度宣布升息，除貼放利率調升2.5碼外，存款準備率也調高2碼，透過緊縮市場資金抑制通膨火焰。

央行統計顯示，財政部今天釋出300億元的國庫券籌碼，吸引754億元的資金進場投標，投標倍數2.51倍，算是非常踴躍，最後300億元籌碼全數由銀行抱回，證券、票券、保險業均空手而歸，顯示銀行業仍有資金去化壓力。

2022年接近尾聲，加上2023年1月下旬將進入農曆春節假期，為傳統資金需求旺季，對於近期市場資金情況，銀行資調主管說，目前資金尚屬寬鬆、並未感受到年關前夕資金緊俏的緊張氣氛，主因是「壽險業今年淨值受了傷，投資似乎變得保守、不像過去那麼用力地加碼股債」，因此，國內金融市場的頭寸仍然十分充裕。

央行 金融海嘯

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