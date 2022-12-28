新年權益升級 兆豐卡三大利多鞏固卡友

2023年信用卡權益縮水了嗎？有別於大部分神卡每逢新年之始總會大砍權益的作法，兆豐銀行逆勢加碼，祭出刷卡三大利多，首先是破天荒將「VISA金融卡」納入信用卡回饋範圍，未來只要月刷3000元，次月看電影就能享有67折影城購票優惠。

其次是將「BT21信用卡」回饋再加碼0.4%，未來辦卡最高可享一般消費2.5%、行動支付5%超值回饋；再來是全台首張電動機車信用卡「兆豐Gogoro聯名卡 」 ，只要在外送平台綁定Apple Pay付款即可享免登錄10%優惠、且現金回饋可當期帳單現折，不須等到次月，回饋立即有感。

兆豐銀行信用卡暨支付處處長蔡秀玲表示，鑒於民法成年年齡下修，年滿18歲即可申辦信用卡正卡，但考量剛成年的金融小白多為學生族群，要有穩定收入來源 、工作地點及信用證明的門檻恐難以達到，因此建議可以優先選擇帳戶有多少錢才能刷多少錢的VISA金融卡作為入門理財工具，也因此考慮到年輕人喜歡看電影的興趣，兆豐也特別在新的年度開放讓VISA金融卡可同享原本信用卡才有的電影購票優惠，只要當月刷滿3000元，下個月就可以獲得電影票67折券2張，不分平假日都可在全台40家電影院享受優惠。

兆豐（2886）主力產品「BT21信用卡」在今年也釋出利多，原本一般消費0.6%回饋直接提高到「1%無上限」，綁定行動支付再加碼2.5%變成3.5%回饋（加碼部分每月可享150元，等於刷6000元才封頂），若是新戶辦卡則可再加碼1.5%回饋（加碼部分每月可獲200元，等於刷1萬3,333元才封頂），相當於最高可享行動支付5%、一般消費2.5%的超佛回饋。

至於電動機車信用卡「兆豐Gogoro聯名卡」也有新變革，首先是現金回饋改成當期帳單即可折抵，讓卡友有感回饋，其次是新增綁定Apple Pay付款Uber Eats及Foodpanda兩大外送平台，免登錄可享10%超高回饋，此外，由於今年起PBGN聯盟（Powered by Gogoro Network）取消騎到飽資費，兆豐也將電池資費升級為最高10%回饋，讓使用PBGN聯盟換電池的車主，都能獲得不無小補的回饋。