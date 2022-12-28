新光人壽加入保險存摺平台 首家提供各保單型態認證

為讓民眾可即時透過網路掌握自身保單狀況，新光金控（2888）子公司新光人壽與壽險公會合作推出「保險存摺平台」，並為業界首家提供「電子保單」、「電子化保單條款」及「紙本保單」認證及存證服務，讓民眾零距離接觸，也能隨時隨地查詢保險資料，享受優質的保險服務體驗。

「保險存摺平台」是在金融監督管理委員會指導下，由壽險公會偕同21家壽險公司及中華電信（2412）、台灣網路認證公司等廠商合作，於現行保險科技運用共享平台的基礎上建置保險存摺，並於2022年6月正式上線。由壽險公會擔任第三方認證機構，民眾的保單以電子保單認證與存證機制將電子保單、電子化保單條款進行驗證與存證，並有區塊鏈紀錄歷程，民眾可透過保險存摺查詢保單是否已有驗證與存證，若遇發生保險爭端時，亦得由第三方機構提供保單內容作為佐證，確保其保障內容。

除了原有「電子保單」、「電子化保單條款」已透過第三方認證機構的平台進行認證及存證外，自12月21日起針對「紙本保單」亦進行認證及存證，將新光人壽所有保戶的保單不分電子或紙本皆進行認證及存證，視客戶權益保障為新光人壽推動數位服務首要目標，真正落實公平待客原則。