保誠人壽推捷客專案 銅板價守護通勤族的意外風險

保誠人壽今（28）日表示，網路投保為提供消費者更彈性自主的選擇，特別推出「捷客專案」以樂高自由組合積木的概念，讓通勤族可以因應自己經常使用的交通工具選擇相對應的意外險，進行搭配組合，最低每月只要10元起就可享有最高250萬大眾運輸意外傷害身故保障。

同時，因應行動支付越來越普及，保誠人壽更攜手悠遊付公司，推出悠遊付會員網路投保好康活動，悠遊付會員加入保誠人壽網路投保會員即可獲得回饋金，若再推薦親友加入，最高可獲得650元的回饋金。

根據交通部統計，2022年1至9月交通事故總件數高達271,660件，死傷人數高達362,991人，對於每天要花許多時間在通勤的上班族而言，無疑是暴露在高度的風險當中。若能有一份針對通勤族平日常用的交通工具所設計的保險商品，便可以讓所購買的保險更貼近實際上的需求，為自己及家人帶來更安心的保障。

隨著數位工具的普及，消費者對於保險的規劃與選擇也更傾向於彈性自主，保誠人壽網路投保率先同業推出「保險購物車」，提供消費者以DIY的方式自由搭配投保。現在還有「捷客專案」，以自由組合積木的概念推出意外險主附約組合式方案。

考量許多通勤族，於通勤過程中可能不只使用一種交通工具，在網路投保上結合捷運加上公車、火車、自行車或機車各交通工具所設計的意外險主附約，滿足現代人真正的意外保障需求。以主要使用捷運與機車上下班的張小姐為例，可以選擇「捷客專案」的「捷運+機車」方案進行投保，月繳保費只要31元，即可同時享有自駕機車意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金100萬元、大眾運輸意外傷害身故保險金100萬元、意外傷害身故保險金20萬元、意外傷害一至六級失能保險金最高20萬元等保障，並同時享有嚴重第三度燒燙傷保險金20萬元的保障，用少少的預算為自己及家人購買百萬保障。假設張小姐不幸因其中一項交通工具發生意外身故，則張小姐的家人可獲得120萬元的理賠金額。

另一方面，因應現代人的數位工具使用習慣，保誠人壽網路投保自去年起與悠遊付公司合作，提供消費者以悠遊付進行線上繳付保費，方便又即時。

根據金管會今年10月公告，電子支付帳戶使用者約2,077萬人，其中悠遊付使用人數已達196萬人。為回饋悠遊付會員，悠遊付會員首次註冊加入保誠人壽網路投保會員並輸入活動序號「easywallet」，即可獲得100元的悠遊付回饋金，符合資格後推薦親友加入保誠人壽網路投保會員，無論推薦者或是被推薦者，都再加碼回饋「50元悠遊付回饋金」，另有其他加碼機制，每人總計最高可獲得650元回饋金。