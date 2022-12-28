新壽發紅包 滿期金9億元農曆年前提前給
即將迎來農曆新年，新光金（2888）旗下新光人壽今（28）日宣布，生存金/滿期金提前在農曆過年春節前給付給保戶，總計約有2.6萬件、總金額9億元。
新壽今表示，旗下各保險商品之滿期金、生存金等相關保險給付，如給付日期落在農曆春節連續假期(112年1月20日~112年1月29日)者，將提前於112年1月19日給付。112年1月20日~112年1月29日之預估總給付保單數為2.6萬件、金額約新台幣9億元。
「滿期金」是指繳費期滿後，保戶可領取的金額；「生存金」則是指一定時間後，當被保險人仍生存時，保險公司依約給付保險金予受益人。提前給付讓保戶擁有充足資金提前做好年度理財規畫。
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