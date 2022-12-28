國泰台大團隊下修我國今明年經濟成長率 央行明年上半年可能停止升息

國泰台大產學合作團隊今(28)日下午舉行2022年第4季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，下修我國今、明兩年經濟成長率預估，今年從3.2%降至3%、明年從2.7%降至2.3%，今年部分為二度下修、明年為首次下修。

以下為該團隊的新聞稿全文：

歷經海外極具波動的一年，本團隊微幅下調2022年台灣經濟成長率預測值至3.0% (原為3.2%)。展望2023年，受累於外需疲軟與廠商去化庫存壓抑出口和投資表現，本團隊預測2023年台灣經濟成長率將為2.3% (原為2.7%)，研判全年成長率有80%的機率落在1.5~3.0%之間 (原為2.0~4.0%)。

台灣出口與投資面臨不確定性，明年初景氣將面臨溫和衰退之風險。本團隊評估，2023年第1季台灣經濟氣候將呈現象徵景氣衰退之「雨」，出現機率將在40%以上。

美國通膨出現觸頂跡象、中國防疫政策有所鬆綁，令主要地區金融情勢指數小幅改善，惟仍處相對緊縮水準。本團隊研判：隨通膨放緩、景氣下行風險增加，明年上半台灣央行或有機會停止升息，惟降息可能性仍低；明年第1季台灣金融情勢指數(FCI)將溫和偏緊，惟仍處趨向寬鬆，不致落入緊縮狀態。

一、下調2023年經濟成長率預估值至2.3%，GDP成長率仍有機會保二：主要央行收緊貨幣政策將拖累全球景氣進一步放緩，電子業持續面臨庫存去化之壓力，加上需求疲軟、外需改善有限，投資將連帶下滑。本團隊因而下修2023年台灣經濟成長率預估值至2.3% (原為2.7%)，研判全年成長率有80%的機率落在1.5~3.0%之間 (原為2.0~4.0%)。

觀察主要分項表現，全球高利率環境可能壓抑需求進一步下滑，廠商持續調整庫存並遞延投資，出口、投資仍不樂觀，惟民間消費基期低且疫後消費需求提振，台灣經濟成長率預期仍可保二。

二、景氣動能持續轉弱，明年第1季經濟氣候將由「陰」轉「雨」，出現機率在40%以上：主要央行加速升息抑制需求，加重廠商去化庫存壓力，且中國大幅鬆綁防疫措施，短期內將面臨確診病例暴增之挑戰，增添台灣出口與投資之不確定性，明年初景氣將面臨溫和衰退之風險。我們評估：2023年第1季台灣經濟氣候將呈現象徵景氣衰退之「雨」，出現機率將在40%以上。

三、台灣央行2023上半年可能停止升息；1Q23金融情勢將溫和偏緊：隨著美國通膨出現觸頂跡象，Fed升息速度放慢，加上中國動態清零將提早退場，激勵風險偏好轉強，非美貨幣止貶回升，近期美、歐、中國及新興亞洲金融情勢指數小幅改善，但仍處相對緊縮水準。

台灣央行於12月升息半碼，但未調升存準率，主要考量貨幣市場資金偏緊，擔憂過度影響經濟活動。展望未來，本團隊研判，Fed放慢升息步伐，台灣通膨應可於明年第1季底降至2%，景氣下行風險增加，上半年台灣央行或有機會停止升息。不過，考量台灣政策利率較低，且先前升息步伐溫和，除非金融面衝擊過大，否則應無降息必要。

今年10-11月，得益於台幣貶值、長短利差擴大與台股反彈影響，台灣金融情勢指數(FCI)回升至「寬鬆」區間。本團隊評估，今年12月及明年1~3月，景氣溫和衰退之風險可能不利金融市場表現，預期金融情勢指數將溫和偏緊，惟仍處趨向寬鬆，不致落入緊縮狀態。

四、影響2023年台灣經濟成長與金融情勢的主要因素：1.中國大幅鬆綁防疫措施，引發COVID-19變種病毒風險；2.美歐通膨高燒不退，迫使央行持續收緊貨幣政策；3.主要央行過度緊縮，導致美歐景氣衰退幅度大於預期；4.全球需求疲軟加劇庫存壓力，投資需求遞延；5.國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端的不確定性。