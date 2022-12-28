上海商銀履行企業社會責任 獲金管會頒獎

金管會舉行本國銀行總經理第54次業務聯繫會議及表揚典禮，上海商銀（5876）（ 5876 ）獲得「公平待客原則評核前25%績優銀行」、「辦理新創重點產業放款績優甲等銀行」及「走入校園與社區金融知識宣導活動第三名績優銀行」等三項大獎，分別由金管會黃天牧主委及銀行局莊琇媛局長頒獎，由資深副總彭國貴代表受獎 。

上海商銀表示，長期形塑公平待客原則的企業文化，員工均能將公平待客十大原則及友善金融落實於日常工作，從金融消費者的權益出發，推動公平對待所有客戶，以提升客戶對銀行的好感與信賴。該行為展現對公平待客原則的重視，於今年提升「消費者保護暨公平待客委員會」的組織位階，由總經理親自擔任召集人 ，並由總行相關部門主管擔任委員會委員，同時也將公平待客業務的負責單位由通路管理部提升至總管理處。

為更有效的管理客訴案件，提升處理客訴的效率，也在今年通過英國標準協會ISO 10002客訴管理系統的驗證，彰顯該行對於傾聽客戶聲音的重視，亦使該行的公平待客原則措施更加精進優化。

金管會為協助消費者建立正確的消費金融與理財理債觀念，自2006年起積極走入校園與社區辦理金融教育宣導活動，上海商銀即熱烈響應，長期投入人力及物力等資源，熱心前往全國各地校園與社區宣導金融知識，積極履行企業社會責任，辦理的成效於同業間經常名列前茅，每年均獲得金管會頒發感謝狀或獎狀肯定。