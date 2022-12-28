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開辦悠遊付及街口支付刷讀掃碼 繳付ｉ郵箱寄件郵資便捷服務

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
開辦悠遊付及街口支付刷讀掃碼。中華郵政公司提供
開辦悠遊付及街口支付刷讀掃碼。中華郵政公司提供

中華郵政公司為提供民眾便捷與多元的ｉ郵箱服務，持續優化自助取寄件功能及金流支付工具，全國ｉ郵箱即日起新增「悠遊付」及「街口支付」刷讀掃碼繳付ｉ郵箱寄件郵資服務。

中華郵政公司表示，繼開放郵政金融卡、儲值卡（悠遊卡、一卡通及愛金卡）及一卡通MONEY於ｉ郵箱繳付郵資後，為擴增多元支付管道，續提供悠遊付及街口支付服務。民眾使用ｉ郵箱自助寄件時，只要將郵件封裝完妥，攜至鄰近ｉ郵箱，於寄件郵資付款方式頁面，選擇行動掃碼支付，出示行動裝置上之悠遊付或街口支付條碼(如QR Code)，由ｉ郵箱掃描器自動刷讀掃碼，掃碼成功支付後，將同時於ｉ郵箱及行動裝置上顯示交易成功訊息（取消者亦同），並自悠遊付或街口支付帳戶內扣除款項，操作簡易便利，歡迎多加利用。

中華郵政公司在全國郵局、學校、社區、活動中心、商場及捷運站等處已布建逾2,400座ｉ郵箱，提供民眾24小時全年無休自助取寄郵件服務，落實無接觸科技防疫理念，歡迎民眾上網查詢ｉ郵箱據點，體驗ｉ郵便利生活。

街口支付 悠遊付 一卡通

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