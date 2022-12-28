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升息引爆「套路」 專家：北北桃4千社區恐出現價格破壞

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／元宏不動產加值服務平台
資料來源／元宏不動產加值服務平台

隨國際升息腳步，央行今年已升息4次，幅度高達2碼半，11月五大行庫新承作房屋貸款利率來到1.851％，預計年底直逼2%大關，目前「升升不息」的升息環境對購屋者是壓力，對於資金壓力更大，有「私人設定」拿房子抵押借錢的屋主來說，更很可能是惡夢。

根據元宏不動產加值服務平台統計，目前北北桃有3,851個社區，共8,483間房子，有屋主拿房子跟民間借貸設定抵押權(即私人設定)。

各行政區有屋主進行私人設定的社區數量排名，以桃園區333個社區居冠、中壢區224個社區居次、中山區213個社區居第三。

各行政區有私人設定房屋數量排序，以桃園區958間居首、中壢區628間居次，第三名為淡水的406間。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，這些有私人設定的房子未來面臨升息環境，將遭遇很大的挑戰，恐成壓垮駱駝的最後一根稻草，一旦屋主撐不過去，這些社區將出現降價急售屋，更有流入法拍的可能，恐形成價格破壞，民眾可以多留意。

周昆立指出，目前北北桃3,851個社區、8,483間房子有私人設定，雖佔整體住宅存量比重不高，但這些有私人設定的屋主，只要資金出現缺口，需要降價急售，或多或少對該社區房價產生一定程度的衝擊。

尤其觀察這些有私人設定的社區可發現，有不少剛交屋的新社區，就有大量的私人設定出現，推測可能是近年房價暴漲，建商、代銷為吸引自備款不足的購屋人，發展出多樣「公司貸」所導致。

他解釋原本購屋者只能負擔7~8成房貸，卻因建商打出只要5%、10%的自備款就能買屋，中間的差額就在交屋後，建商以公司貸的名義補足，導致民眾扛了更多的負債。

周昆立表示，建商「公司貸」套路，雖然可以讓民眾看起來買得起，但也導致購屋者扛了更多債務，加上公司貸還款期限短，往往只有2~3年，利率也可能比銀行房貸高，只要2期沒還款房子就可能被申請法拍，因此，這類高財務槓桿操作的「公司貸」社區，未來一旦購屋者因為升息或是工作不穩而無力負擔時，出現賣壓的機會也會相對更高，民眾最需特別留意。

示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

升息 建商

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