集保結算所導入Moody's ESG數據 ESG IR平台資訊

隨國際投資人與機構對企業永續的關注逐漸提高，要求及期待也趨嚴格，ESG成為企業的必考題。集保結算所近日成功與全球指標性信用評等及ESG研究機構穆迪公司合作，導入Moody's ESG數據(Moody's ESG Scores)至ESG IR平台，供投資人、企業及大眾參考。

集保指出，Moody's ESG數據透過嚴謹且具有多方驗證機制的評核系統，評鑑企業的永續表現，評核系統不僅全方位蒐集企業永續報告及新聞數據等公開資訊，更透過問卷系統，讓企業直接提供更深入的資訊。

集保結算所「公司投資人關係整合平台」(ESG IR平台)2019年上線，免費提供來自國內外指標性的多元ESG資訊，目前已取得富時羅素（FTSE Russell）、ISS ESG、MSCI、Sustainalytics及S&P等多家國際研究機構的ESG評分數據授權，此次ESG IR平台再下一城，納入Moody's ESG數據後，平台ESG資料庫將更趨完善。

集保結算所股務部經理黃蓁蓁表示，隨著各國政府及機構投資人越加重視企業的ESG表現，ESG已成為市場顯學。集保本次與穆迪公司合作，為跨國合作又一成功案例，使ESG IR平台資訊更加完整，加上現已提供Sustainalytics針對國內市值前400大上市櫃公司編製的ESG報告，以及Glass Lewis針對國內約800家上市櫃公司編製的股東會投票建議報告，相信對台灣企業、投資人實踐永續發展目標，以及我國資本市場接軌國際ESG潮流，均為一大助力。

欲了解更多資訊，請洽ESG IR平台網站 (https://irplatform.tdcc.com.tw/)。