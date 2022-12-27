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11月國內外股市齊揚 金融業卻大砍股逼千億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會最新統計，11月台、美股大漲，金融三業（銀行、證券、保險業）對國內外股票全站賣方，單月減碼近千億元，又以壽險業大砍台股約600億元最兇，顯示壽險業對台股後市仍偏保守，有落袋為安、續降低投資風險的意味，可能不想抱股過年。

法人指出，12月至今台股偏小跌，預料壽險業在年底有作帳需求下，可能較傾向小幅減碼，或採汰弱留強的重新布局操作策略為主。據數據顯示，累計今年前11月壽險業已減碼台股約1200億元。

該法人說，展望2023年台股在反映經濟衰退進逼、庫存調整期拉長、企業獲利下修，2023年前三季台股恐會出現較大震盪，預期壽險業對台股投資恐更加難以操作、獲利空間會大幅壓縮，可能得等到第三季末或第四季初，隨台股迎來落底反攻行情時，才會有較大空間。

金管會公布11月底金融三業持股債部位、及壽險業資金運用狀況。

銀行、證券和保險業3大金融業，受台股11月大漲、美國S&P指數也漲了5.4%，使3大金融業投資國內外股票部位回升到2兆6160億元，較上月增加1494億元，但因其中最大部位的保險業是帳列金額，受國內外股市漲跌影響甚大。

金融三業中，11月底以保險業抱國內外股票合計達2兆1084億元，較上月增加1692億元，其中單壽險業持台股市值略增到1兆6484億元、持國外部位也略增到4268億元，主因是台股和美股都大漲、提升市值所致。

若以台股大漲14.9%估算，加上市值回升的實際數字，壽險業對台股反手減碼約618億元、產險業也減碼53億元；再以美國S&P指數也漲了5.4%，壽險業對國外股市也減碼129億元，合計保險業砍國內外股市約800億元。

抱台股部位居多的銀行業，11月底水位再降到4592億元，券商抱台股水位也降到463億元、國外股票部位達21億元，因銀行和券商以成本列帳，估算銀行業減碼63億元，券商也減碼台股136.5億元、加碼國外股市1.14億元，等於合計3大金融業減碼國內外股票約998億元左右，逼近千億元大關。

壽險業 台股

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