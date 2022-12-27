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北富銀攜手瑞士隆奧 打造財管鑽石品牌

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
台北富邦銀行總行大樓外觀。台北富邦銀行/提供
台北富邦銀行總行大樓外觀。台北富邦銀行/提供

台北富邦銀行今(27)日表示，北富銀於23日獲得金管會同意開辦有財管2.0之稱的高資產客戶新財管方案，將為上億級高資產客群全面升級提供國際私銀等級之產品服務，並透過財管專業治理機制形塑良好企業文化以及落實公平待客，打造財富管理鑽石品牌，致力提供最佳客戶體驗。

北富銀長期深耕財富管理，並借鏡國外作法建立高資產理財業務責任地圖，積極透過治理架構提升財富管理和風險控管，以客戶需求為核心，研發客製化產品滿足多元投資需求，同時以客觀風控機制為客戶兼顧合理風險範圍，並配置專屬鑽石團隊，提供整體諮詢服務。

台北富邦銀行執行副總莊慧玫表示，北富銀在高端客群經營上，與擁有兩百多年歷史的國際私人銀行瑞士隆奧銀行(Lombard Odier)策略合作，創造「富御恆傳」專屬私人銀行品牌，以獨特的整合性生態圈服務平台，聚焦高資產客群需求，透過頂級的財富管理團隊，提供結合國際視野與本地資源的優質私人銀行服務，為客戶打造安心的全方位金融解決方案。

為強化對於高資產財富管理業務的治理機制，北富銀借鏡國外先進作法，包括英國金融行為監理總署(FCA)規範、香港和新加坡相關制度，建立高資產理財業務責任地圖，明確定義高階管理階層之核心職能領域及問責方式，進而落實高資產財管業務專業治理機制。

其透過成立專責督導小組、發展特色產品、嚴選目標客群、專業鑽石團隊服務、投資組合管理藍圖規畫、高資產財富管理人才職能地圖課程訓練等各種面向，形塑良好的企業文化與執行方針，並促進有效的風險管理模式。

因應新世代接班及台商資金回流趨勢，北富銀充分運用金控兩岸五地資源經營高資產客戶，在獲准開辦高資產財管業務後，北富銀將可提供高資產客戶更多元的專屬金融商品與服務，包含：提供無信用評等限制的外國債券，做為資產配置的積極選項；量身打造於境內外發行外幣結構型金融債券，提供多元穩健的投資選擇；引進私銀等級私募基金、國際級主題私募股權基金等，滿足高資產客戶多樣化需求。

北富銀將持續聚焦以專業團隊、多元理財商品與服務、兼顧風險的財務模型與管理機制、效率化的作業流程等全方位效能管理，深化高資產客戶服務與經營，成為客戶心中財富管理的鑽石品牌。

財富管理 北富銀 台北富邦銀行

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