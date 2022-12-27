產險業最慘痛的1年 防疫雙險理賠衝破2000億元大關

今年受到防疫險巨災理賠，讓產險業苦不堪言。據金管會保險局今公布的防疫雙險（防疫險、疫苗險）理賠情況，今年以來截至12月26日，防疫雙險理賠已達到2071.8億元，今年整年理賠正式超過2000億元大關，產險業增資金額也將超過千億元，今年可以說是產險業最慘痛的一年。

今年國內新冠疫情在5月爆發後，確診人數持續飆升，多家產險持續拉高確診率預估，理賠金額也一路飆升，理賠高峰仍未見盡頭。據保險局公布，今年以來到12月26日為止，防疫險理賠件數達402.4萬件，以承保件數488萬件來說，理賠率已超過82%，今年以來理賠金額已來到1653億元，是保費收入45.5億元的36倍。

在疫苗險部分，今年以來到12月26日為止，理賠件數也超過100.5萬件，以承保件數242萬件來說，理賠率也超過40%，今年以來理賠金額已達到418.8億元，是保費收入10.1億元的41倍以上。

因應防疫險的鉅額理賠，產險業今年以來的增資金額也將超過千億元。據保險局統計，今年以來已有6家產險已核准且完成增資，包含國泰世紀產100億元、中信產155億元、富邦產150億元、新安東京海上產200億元、和泰產260億元、兆豐產20億元，今年已核准且完成增資的金額已高達885億元。

而目前已獲金管會核准但尚未完成的，還有國泰世紀產險二次增資100億元，另兆豐產董事會16日已決議減資24.2億元彌補虧損、並啟動二度增資60億元；新安東京海上董事會23日也通過三度增資計畫、規模達80億元。今年以來產險業增資金額將來到1095億元，不僅突破千億元大關，更是產險業史上最大的增資潮。